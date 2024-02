Italia nel gruppo di fuoco con Belgio, Francia e Israele nella Nations League 2024-25

L’Italia con Belgio, Francia e Israele nel gruppo A2 di Nations League 2024-25

Il sorteggio per la Nations League 2024-25 ha stabilito che l’Italia si troverà nel gruppo A2 insieme a Belgio, Francia e Israele. Questo sorteggio non spaventa il ct degli azzurri, Luciano Spalletti, che commenta con fiducia: “Girone di ferro? Sì, ma siamo abituati a questo tipo di sorteggio, è giusto così. In questo modo abbiamo l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento quando scendiamo in campo”.

Spalletti sottolinea l’importanza di questa competizione per l’evoluzione delle squadre che vi partecipano: “Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l’opportunità di migliorarti sempre di più”.

Tra le avversarie, la Francia è quella che stimola di più gli azzurri: “Sì perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti”.

I gruppi della Lega A di Nations League

Oltre al gruppo A2, sono stati sorteggiati anche gli altri gruppi della Lega A di Nations League. Ecco come sono composti:

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele .

Gruppo C: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia.

Gruppo D: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

Conclusioni

L’Italia si troverà in un gruppo impegnativo nella prossima edizione della Nations League, affrontando Belgio, Francia e Israele. Nonostante la difficoltà, il ct Luciano Spalletti è fiducioso e vede questa competizione come un’opportunità per migliorarsi sempre di più. Oltre al gruppo A2, sono stati sorteggiati anche gli altri gruppi della Lega A, che promettono partite avvincenti e di alto livello. Sarà interessante seguire l’evolversi della competizione e vedere come si comporteranno le squadre in campo.

