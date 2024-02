Italia-Romania: Meloni chiede che i condannati scontino la pena nei rispettivi Paesi

Giorgia Meloni e Marcel Ciolacu: Rafforzare i Legami tra Italia e Romania

La premier italiana Giorgia Meloni ha accolto con entusiasmo il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu a Roma per il terzo vertice intergovernativo tra Italia e Romania. Questo incontro rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento delle relazioni tra i due paesi, che sono uniti da forti legami culturali e storici.

Preoccupazione per la crisi in Medio Oriente e sostegno all’Ucraina

Durante il vertice, la premier Meloni ha espresso preoccupazione per la crisi in corso in Medio Oriente, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza degli ostaggi e dei civili nell’area di Rafah. Ha anche ribadito il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermando l’impegno a contribuire attivamente alla sicurezza dei paesi alleati dell’Europa orientale. Meloni ha sottolineato l’importanza dell’unità e della coesione all’interno dell’Alleanza atlantica, promuovendo un approccio globale alla sicurezza euroatlantica.

Migrazione e cooperazione con l’UE

La premier Meloni ha sottolineato l’impegno dell’Italia nella difesa dei confini esterni dell’Unione Europea e nella lotta contro i trafficanti di esseri umani. Ha evidenziato l’importanza di costruire un nuovo modello di cooperazione e sviluppo con le nazioni africane, attraverso il Piano Mattei. Questo piano rappresenta una risposta efficace a livello europeo per affrontare la questione migratoria.

Rafforzare i legami tra Italia e Romania

Durante il vertice, sono stati siglati sette memorandum d’intesa, intese tecniche e lettere d’intenti, che riguardano settori importanti come la difesa, la cooperazione di polizia, la giustizia, le start-up, l’energia nucleare, la cybersicurezza, il turismo, la protezione civile e la formazione dei funzionari pubblici. Questi accordi rappresentano un ulteriore rafforzamento dell’amicizia tra Italia e Romania e ampliano la collaborazione in settori di interesse comune.

La premier Meloni ha sottolineato l’importanza di questi accordi, affermando: “Il vertice Italia-Romania rafforza ulteriormente la nostra amicizia e amplia la nostra collaborazione a nuovi settori di interesse comune. Abbiamo appena siglato una Dichiarazione congiunta molto significativa che amplia la portata del nostro partenariato strategico, delineando nuovi obiettivi e priorità condivise”.

In conclusione, il vertice tra Italia e Romania rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento delle relazioni tra i due paesi. L’impegno a rafforzare i legami culturali, economici e politici è evidente attraverso i sette memorandum d’intesa firmati durante l’incontro. Questi accordi rappresentano un impegno concreto per promuovere la cooperazione e lo sviluppo reciproco tra Italia e Romania.

