Italiani Vincenti ai Campionati Globali del Sess0: Una “Maratona” di 24 Giorni

La Nota Coppia Italiana Che ha Trionfato ai Campionati Globali

Enrico D’Avascio e Mariagiovanna Ferrante, conosciuti come Capitano Eric e Mary Rider nel mondo dell’industria per adulti, hanno conquistato la vittoria ai campionati globali del sess0 nella Costa del Sol, Spagna. Enrico, ex programmatore informatico, e Mariagiovanna, giornalista trasformata in p0rnodiva grazie all’incontro con Rocco Siffredi nel 2024, si sono distinti sul set a luci rosse con la loro straordinaria performance.

Una Storia d’Amore e Successo Duratura

Enrico e Mariagiovanna, originari della Campania ma ormai torinesi d’adozione, formano una coppia coesa da ben 20 anni. Oltre al loro trionfo nei campionati globali del sess0, i due sono attivi su OnlyFans e hanno affrontato la competizione come una sorta di “Grande Fratello del p0rno”. La loro affiatata collaborazione li ha portati a primeggiare su concorrenti provenienti da tutto il mondo, dimostrando che l’amore e la passione possono essere ingredienti vincenti.

Il Tour de Force: 24 Giorni di Intensi Scontri Sessuali

Il 5 marzo scorso, Enrico e Mariagiovanna si sono immersi in una sfida epica che si è protratta per ben 24 giorni all’interno di una sontuosa villa. Tra 16 specialità diverse, tra cui posizioni, preliminari, giochi di seduzione, messaggi erotici e numero di orgasmi, la coppia ha dimostrato il proprio affiatamento in una serie di prove che hanno catturato l’attenzione della giuria. Oltre ai classici arbitri, psicologi e sessuologi, l’esperta Coralyn Jewel ha contribuito a valutare la bravura dei partecipanti, rendendo il tour de force del sess0 un’esperienza indimenticabile.