Iva Zanicchi svela il segreto di Vanoni a Sanremo: scopri cosa successe

Iva Zanicchi svela la verità sul rapporto con Ornella Vanoni

Durante la sua recente apparizione a La Vita in Diretta, Iva Zanicchi ha condiviso un episodio sorprendente che coinvolge un’altra icona della musica italiana, Ornella Vanoni. La cantante, famosa non solo per la sua voce straordinaria ma anche per la sua schiettezza, ha rivelato di non andare d’accordo con Vanoni.

Durante il Festival di Sanremo, Zanicchi ha raccontato di uno screzio avuto con Vanoni: “Non è facile fare amicizia a Sanremo, ci sono delle gelosie. Un anno lei era incavolata e mi disse ‘tu vieni qui con delle canzoni orribili e vinci, io vengo con i pezzi più belli e mi mandano fuori’. Io le risposi ‘non è vero che sono brutte, al massimo diciamo che le mie sono popolari’. Io ero lì pronta per uscire, morivo dalla paura e tremavo come una foglia, mi annunciano e lei mi tocca e mi dice ‘oddio ma cosa hai sul vestito’, io vado nel panico”.

Con il suo stile diretto e senza filtri, Zanicchi ha svelato qualche ombra sul rapporto con Vanoni, affermando che, nonostante le apparenze, non andavano d’accordo come sembrava.

Resta da vedere se Ornella Vanoni risponderà alle affermazioni di Iva, ma una cosa è certa: la sincerità della Zanicchi non passerà mai inosservata.

