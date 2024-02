Iwájú: City of Tomorrow, il trailer ufficiale della serie animata Disney+ - avvisatore.it

Online il primo trailer di Iwájú: City of Tomorrow, la nuova miniserie animata di Walt Disney Animation Studios e Kugali Media

È stato finalmente rilasciato online il primo trailer ufficiale di Iwájú: City of Tomorrow, la nuova miniserie animata prodotta da Walt Disney Animation Studios e Kugali Media. Questa collaborazione è particolarmente significativa in quanto Kugali Media è un’organizzazione fondata da artisti africani con l’obiettivo di competere con l’industria dell’intrattenimento americana.

Una storia avvincente ambientata a Lagos nel futuro

Iwájú: City of Tomorrow è un progetto diretto da Olufikayo Ziki Adeola e vanta una colonna sonora originale composta da Ré Olunuga, già noto per la sua partecipazione alla colonna sonora di Rose. La serie è ambientata nella futuristica città di Lagos, in Nigeria, e segue le avventure della giovane Tola, che esplora i segreti del mondo insieme al suo amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta.

Una colonna sonora che celebra Lagos e la musica cinematografica di Nollywood

Oltre alla trama avvincente e ai personaggi affascinanti, Iwájú: City of Tomorrow presenta una colonna sonora che riflette l’amore profondo per Lagos e i suoi molteplici strati. Ré Olunuga ha creato una colonna sonora che include numerosi riferimenti alla musica cinematografica di Nollywood, offrendo così un’esperienza autentica per gli spettatori che sono familiari o curiosi del linguaggio musicale di questa industria.

Il regista Olufikayo Ziki Adeola descrive Iwájú: City of Tomorrow come una “bellissima storia di adolescenza che esplora i temi della famiglia, dell’amicizia e dell’ingegno”. La serie sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 3 aprile 2024.

Continua a leggere Optimagazine per ulteriori aggiornamenti su Iwájú: City of Tomorrow e altre novità nel mondo dell’intrattenimento.

About The Author