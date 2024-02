Jalisse ritornano a Sanremo 2024 con ospiti speciali

Jalisse tornano a Sanremo 2024: ospiti speciali con Fiorello e Amadeus

Il duo musicale Jalisse, vincitore del Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone “Fiumi di Parole”, farà il suo ritorno all’Ariston come ospite speciale nella prossima edizione del 2024. Dopo essere stati esclusi per ben 27 volte consecutive, Alessandra Drusian e Fabio Ricci avranno finalmente l’opportunità di calcare nuovamente il palco del Festival.

La notizia è stata confermata da Tvblog, che ha riportato che i Jalisse sono arrivati a Sanremo per le prove generali insieme a Fiorello e Amadeus, i conduttori dell’evento. Inoltre, è previsto uno sketch comico in cui il duo si esibirà insieme a Fiorello. Questo potrebbe segnare la fine delle tensioni tra i Jalisse e il conduttore Amadeus, dopo le polemiche scaturite nel 2022.

Durante la serata delle cover, che vedrà la presenza di Lorella Cuccarini come co-conduttrice, i Jalisse parteciperanno ad uno sketch con Fiorello, che sicuramente affronterà il tema delle numerose esclusioni del duo dal Festival di Sanremo. Nel 2022, Alessandra Drusian e Fabio Ricci avevano espresso apertamente la loro delusione nei confronti di Amadeus, pubblicando un post con parole forti: “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Ora, però, i Jalisse hanno finalmente vinto e avranno l’opportunità di tornare all’Ariston come ospiti speciali.

Sanremo 2024: l’ironia di Russell Crowe spazza via le polemiche su John Travolta

Nel frattempo, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, l’attore Russell Crowe ha portato un po’ di leggerezza e ironia sul palco dell’Ariston. Durante la sua esibizione, Crowe ha scherzato su John Travolta, spazzando via le polemiche che avevano coinvolto l’attore americano nelle scorse settimane.

L’ironia di Crowe ha conquistato il pubblico e ha contribuito a creare un’atmosfera divertente e spensierata durante la serata. Questo dimostra ancora una volta come il Festival di Sanremo sia un evento in grado di unire la musica e l’umorismo, offrendo al pubblico momenti di svago e allegria.

Sanremo 2024: i look della terza serata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, i look dei partecipanti sono stati oggetto di valutazione e commento da parte del pubblico e degli esperti di moda. Tra i protagonisti della serata, spicca Barbie Emma, che ha stupito tutti con il suo outfit, ottenendo un punteggio di 8. Al contrario, Clara, la supplente di italiano, non è riuscita a convincere con il suo look, ottenendo un modesto punteggio di 4.

La terza serata del Festival di Sanremo è sempre un momento molto atteso, in cui i partecipanti cercano di stupire con abiti e acconciature originali. Quest’anno, Barbie Emma è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico con il suo stile unico, mentre Clara ha deluso le aspettative con una scelta meno riuscita.

Questi sono solo alcuni dei momenti salienti della terza serata del Festival di Sanremo 2024, che continua ad appassionare il pubblico con la sua musica, le sue esibizioni e i suoi look.

