Jane Fonda mette in vendita la sua lussuosa villa a Beverly Hills

La Storia di Jane Fonda: Icona del Cinema e Attivista

Jane Fonda, celebre attrice vincitrice di due Premi Oscar, non si limita al mondo dello spettacolo. Nata a New York nel 1937, ha saputo conquistare il pubblico con ruoli che spaziano dalle commedie romantiche ai drammi, dimostrando una versatilità senza tempo. Da romantica Corie in “A piedi nudi nel parco” a guru dell’aerobica negli anni ’80, Fonda ha incarnato diverse sfaccettature con grazia e talento, senza farsi condizionare dall’avanzare dell’età.

La Villa di Jane Fonda in Vendita a Beverly Hills

La villa che ha ospitato Jane Fonda dal 2012 al 2017 è ora in vendita a Beverly Hills, nella prestigiosa Trousdale Estates. Situata in un quartiere frequentato da icone dello spettacolo come Elvis Presley e Courteney Cox, la residenza contemporanea offre una vista mozzafiato sul canyon e sull’oceano. Apprezzata da Fonda per lo stile e l’architettura, la casa eco-consapevole dispone di materiali di design all’avanguardia, come finestre con doppi vetri in vetro termico e pannelli fotovoltaici.

La proprietà si estende su due piani per oltre 700 mq, con quattro camere, sei bagni e un ascensore in vetro.

Gli spazi interni ed esterni si fondono armoniosamente grazie alle pareti di vetro, mentre il parquet e le pareti bianche conferiscono luminosità e ampiezza agli ambienti.

Il cortile recintato con garage per tre auto accoglie gli ospiti, mentre il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina spaziosa con elettrodomestici Miele rappresentano il cuore della casa.

Un Rifugio di Pace e Bellezza per Jane Fonda

L’ufficio della villa era il luogo prediletto da Jane Fonda, che amava contemplare la natura circostante e sentirsi abbracciata dagli alberi. Il piano sottostante offre una sala multimediale, un bar e un’oasi nel cortile con terrazzi coperti, una piscina di grandi dimensioni e un giardino meditativo. In vendita con Jonathan Nash e Stephen Resnick di Carolwood Estates insieme a Tyrone McKillen di Official, la residenza è proposta sul mercato a $10,995,000, offrendo l’opportunità di vivere in un ambiente di lusso e raffinatezza, carico di storia e bellezza.

