Jannik Sinner, il tennista italiano, diventa testimonial di La Roche-Posay

Jannik Sinner diventa il nuovo ambasciatore del marchio La Roche-Posay per la fotoprotezione

Il giovane campione degli Australian Open, Jannik Sinner, ha annunciato di essere diventato il nuovo Global Brand Advocate di La Roche-Posay, un marchio globale di prodotti per la cura della pelle. Questa collaborazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della fotoprotezione e affrontare la scarsa consapevolezza riguardo alla corretta protezione dai raggi UV.

La Roche-Posay è un marchio presente in oltre 60 Paesi e si è guadagnato una reputazione per la sua expertise pionieristica nel campo della protezione solare, in particolare con la sua iconica gamma di prodotti Anthelios. L’azienda ha deciso di coinvolgere Jannik Sinner, uno dei migliori giocatori di tennis della sua generazione, per educare le persone sulla fotoprotezione, un tema di salute pubblica ancora sottostimato.

Giocando all’aperto tutto l’anno, Sinner è il perfetto “partner in cause” per promuovere la fotoprotezione. La sua grande fanbase, che va oltre i soli appassionati di sport, lo rende un influencer ideale per diffondere il messaggio dell’importanza di proteggere la pelle dai dannosi raggi UV. Inoltre, Sinner incarna i valori di autenticità ed eccellenza di La Roche-Posay, rendendolo uno skin life-changer.

Con questa collaborazione, Jannik Sinner e La Roche-Posay inaugurano una nuova era nella promozione della fotoprotezione. L’obiettivo è quello di abbandonare le vecchie abitudini e creare un futuro più sano per tutti i tipi di pelle. La Roche-Posay vuole parlare di fotoprotezione come mai prima d’ora, utilizzando l’influenza di Sinner per educare il pubblico sull’importanza di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV.

Questo nuovo impegno di Jannik Sinner come ambasciatore del marchio La Roche-Posay dimostra l’importanza crescente della fotoprotezione nella società odierna. Con la sua influenza e il suo impegno nel campo del tennis, Sinner sarà in grado di raggiungere un pubblico vasto e variegato, diffondendo il messaggio di proteggere la pelle dai danni del sole. La Roche-Posay e Jannik Sinner stanno lavorando insieme per creare un futuro in cui la fotoprotezione sia una priorità per tutti.

