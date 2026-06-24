Jeanne Baret presenta Flora: la capsule estiva tra leggerezza, comfort e stile contemporaneo

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Flora di Jeanne Baret: la nuova capsule estiva ispirata alla natura

L’estate si veste di leggerezza con Flora, la nuova capsule estiva firmata Jeanne Baret, il brand premium sportswear che da sempre interpreta il concetto di active-lifestyle attraverso collezioni capaci di coniugare funzionalità, ricerca tessile e design contemporaneo.

Pensata per una donna dinamica, curiosa e sempre in movimento, la nuova linea racconta una stagione fatta di libertà, viaggi e momenti da vivere all’aria aperta, proponendo capi versatili che accompagnano con naturalezza ogni fase della giornata.

Tessuti innovativi e stampa botanica esclusiva

La capsule Flora nasce dall’incontro tra comfort e innovazione. I protagonisti della collezione sono infatti capi realizzati in tessuto seersucker stampato effetto stropicciato, una lavorazione che garantisce freschezza, traspirabilità e una piacevole sensazione sulla pelle anche durante le giornate più calde.

A rendere unica la proposta è la speciale stampa botanica acquerellata esclusiva Jeanne Baret, un elemento distintivo che richiama il legame del brand con il mondo dell’esplorazione e della natura. Le sfumature delicate e i motivi floreali interpretano in chiave contemporanea l’ispirazione outdoor che caratterizza l’identità del marchio.

Abbigliamento estivo donna: praticità e stile senza compromessi

Uno degli aspetti più apprezzati della collezione Flora è la presenza della caratteristica no stiro, che rende ogni capo estremamente pratico da utilizzare durante viaggi, vacanze e weekend fuori porta.

La texture naturalmente stropicciata del tessuto permette infatti di mantenere un aspetto curato senza necessità di stiratura, offrendo una soluzione ideale per chi desidera unire eleganza e funzionalità nella vita quotidiana.

Questa filosofia riflette perfettamente l’approccio di Jeanne Baret, che continua a proporre un’idea di sportswear premium capace di adattarsi ai ritmi contemporanei senza rinunciare alla qualità e all’estetica.

Camicia Flora: il capo iconico della capsule estiva Jeanne Baret

Tra i modelli più rappresentativi della collezione spicca la Camicia Flora, caratterizzata da una vestibilità rilassata e moderna.

La silhouette a scatoletta, il colletto risvoltato e l’apertura frontale con bottoni a pressione nascosti definiscono un capo versatile e raffinato, perfetto sia per il tempo libero sia per occasioni più informali.

La camicia è disponibile anche nelle versioni long dress e long skirt, ampliando le possibilità di styling e adattandosi a diverse esigenze di utilizzo.

Prezzo al pubblico: 110 euro.

Gonna Flora Long: femminilità dinamica e comfort quotidiano

La Gonna Flora Long interpreta invece una femminilità contemporanea, essenziale e funzionale.

La vita elasticizzata, le tasche laterali e il tessuto leggero garantiscono comfort e libertà di movimento, rendendola una soluzione ideale per affrontare la stagione estiva con praticità e stile.

Anche questo modello è disponibile in diverse varianti della collezione, tra cui shirt e long dress, per creare look coordinati e versatili.

Abito Maxi Stampato Flora Coral: eleganza e libertà di movimento

A completare la capsule arriva l’Abito Maxi Stampato Flora Coral, pensato per chi cerca un capo elegante ma allo stesso tempo spontaneo e confortevole.

Il design è valorizzato da un profondo scollo a V, dallo spacco posteriore e dalle pratiche tasche laterali, elementi che contribuiscono a creare una silhouette fluida e femminile.

L’abito è stato progettato per accompagnare i movimenti del corpo con naturalezza, offrendo una sensazione di comfort ideale durante tutta la stagione estiva.

Prezzo al pubblico: 150 euro.

Jeanne Baret Flora: una collezione per vivere l’estate in movimento

Con la capsule Flora, Jeanne Baret conferma la propria capacità di interpretare le esigenze della donna contemporanea attraverso capi che uniscono performance, comfort e stile.

Leggerezza, versatilità e attenzione ai dettagli diventano i punti di forza di una collezione pensata per accompagnare ogni avventura quotidiana, dai viaggi alle passeggiate in città, fino ai momenti di relax all’aria aperta.

Una proposta che racconta un’estate autentica, dinamica e ricca di ispirazioni, dove il piacere di sentirsi a proprio agio incontra la ricerca estetica che da sempre distingue il mondo Jeanne Baret.