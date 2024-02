Jeep Renegade 2024: Stile rinnovato e tecnologia avanzata

Jeep Renegade: 10 anni di successo e 2 milioni di unità vendute

Jeep Renegade festeggia il suo decimo anniversario con un risultato straordinario: quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questo SUV compatto è riconosciuto come l’erede moderna della leggendaria Willys, mantenendo un design esterno unico e fedele alla sua progenie. Renegade è diventato un’icona nel settore automobilistico, con un design sobrio ma accattivante che lo rende perfetto per la vita urbana, le brevi escursioni in città e i viaggi più avventurosi.

Infotainment all’avanguardia e sempre connesso

Una delle novità più rivoluzionarie è l’introduzione del nuovo sistema di Infotainment, che migliora l’esperienza di guida in diversi modi. Questo sistema è notevolmente più veloce, con una potenza di elaborazione 5 volte superiore in termini di MIP (Million Instructions Per Second). Ciò si traduce in un feedback tattile istantaneo, calcoli del percorso più veloci e risposte vocali più rapide, garantendo al conducente una connessione e un’informazione senza ritardi frustranti. Inoltre, il display è stato ampliato del 40%, con un generoso schermo radio da 10,1 pollici e un cluster ancora più grande da 10,25 pollici. La risoluzione FullHD offre immagini cristalline, nitide e vivaci.

Secondo Francesco Ippolito, esperto di automobili, “Il nuovo sistema di Infotainment di Jeep Renegade è un elemento rivoluzionario che migliora l’esperienza di guida. È veloce, con un’ampia superficie di visualizzazione e una risoluzione eccezionale, offrendo un’esperienza connessa e coinvolgente”.

Allestimenti e motorizzazioni

Jeep Renegade 2024 offre quattro livelli di allestimento: Altitude, Summit, Overland e Trailhawk. Ogni livello è caratterizzato da dotazioni che garantiscono il massimo comfort, la praticità e la sicurezza. Inoltre, è possibile scegliere tra pneumatici da 16 a 18 pollici, per adattarsi alle diverse esigenze dei conducenti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Renegade offre due opzioni ibride: l’e-Hybrid e l’ibrido plug-in 4xe. Il sistema e-Hybrid gestisce in modo trasparente il sistema di propulsione, passando automaticamente dal motore completamente elettrico a quello ibrido e a combustione interna. Questo sistema offre una propulsione completamente elettrica in fase di lancio, a bassa velocità, in crociera e durante le manovre di parcheggio. Inoltre, recupera energia durante la frenata o la decelerazione, eliminando la necessità di una ricarica esterna.

L’ibrido plug-in 4xe utilizza sia motori elettrici che endotermici, offrendo una maggiore coppia e una migliore trazione integrale su vari terreni. Questa opzione è particolarmente adatta per un uso impegnativo in fuoristrada. Con il MY24 Renegade, verrà introdotta una nuova calibrazione ottimizzata del motore e della batteria, insieme a nuovi pneumatici da 18 pollici di classe A+, che miglioreranno i consumi e le emissioni di CO2 fino al 5%.

In conclusione, Jeep Renegade festeggia il suo decimo anniversario con un successo straordinario. Grazie al suo design unico, al sistema di Infotainment all’avanguardia e alle opzioni di motorizzazione ibrida, Renegade continua a essere una scelta popolare per coloro che cercano un SUV compatto versatile e affidabile.

About The Author