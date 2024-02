Jennifer Lopez a Verissimo: Il destino ha voluto il ritorno con Ben

Jennifer Lopez ospite a Verissimo: il racconto del nuovo album e della sua crescita personale

Jennifer Lopez è stata ospite a Verissimo, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’artista internazionale, in collegamento dagli Stati Uniti, ha presentato il suo nuovo album intitolato “This Is Me… Now”, che rappresenta un importante capitolo nella sua carriera musicale. L’album segna anche la chiusura di un cerchio ventennale, collegandosi al suo precedente lavoro “This is me… then” del 2002. Durante l’intervista, Jennifer Lopez ha espresso la sua emozione riguardo a questo nuovo progetto: “Sono molto emozionata, questo album racconta 20 anni della mia vita. Sono cambiata totalmente, credo proprio di essere cresciuta in questo lasso di tempo, sono diventata anche mamma”.

L’amore come tema centrale nella vita di Jennifer Lopez

Durante l’intervista a Verissimo, Jennifer Lopez ha parlato dell’amore come tema centrale nella sua esistenza. Ha sottolineato l’importanza di questo sentimento nella sua vita e come abbia influenzato la sua musica: “L’amore per me è sempre stata la cosa più importante, ho sempre cercato di inseguirlo. Ho cantato e scritto sull’amore”. La cantante e attrice ha sottolineato che diventare madre ha cambiato radicalmente la sua prospettiva sulla vita e ha aggiunto: “Vivi il mondo da un punto di vista diverso, vivi un tipo di amore che non hai mai provato prima e questo ha cambiato totalmente la mia prospettiva sulla vita”.

Un omaggio alla madre e una dedica a Ben Affleck nel nuovo album

Nel suo nuovo album, Jennifer Lopez ha voluto rendere omaggio alla sua mamma, Guadalupe, che le ha insegnato a sognare in grande e a perseguire i propri obiettivi. Ha raccontato come sua madre abbia fatto sacrifici per le sue figlie e come le abbia trasmesso la passione per la musica. Inoltre, nel nuovo album è presente un brano intitolato “Not going anywhere”, dedicato al suo attuale marito, Ben Affleck. Jennifer ha spiegato che questa canzone ha un significato molto profondo per loro due: “Quando ho ricominciato a parlare con Ben alla fine delle sue mail mi scriveva sempre questa frase, come a dire di non perderci di vista. Da quel momento ‘Not going anywhere’ ha assunto per noi un significato molto profondo”. La coppia si è rincontrata dopo vent’anni e Jennifer ha concluso l’intervista a Verissimo affermando di credere che il destino avesse in serbo qualcosa di meglio di quanto potessero immaginare.

Jennifer Lopez ha regalato ai suoi fan un’intervista sincera e appassionata a Verissimo, in cui ha raccontato la sua crescita personale e l’importanza dell’amore nella sua vita. Il suo nuovo album, “This Is Me… Now”, rappresenta un punto di svolta nella sua carriera e contiene brani che riflettono le sue esperienze e le sue emozioni. Con la sua musica e la sua autenticità, Jennifer Lopez continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

