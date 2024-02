“Jennifer Lopez e Ben Affleck: La favola d’amore nel nuovo album”

Jennifer Lopez: il nuovo capitolo della sua vita

Jennifer Lopez, icona della musica e del cinema, ha appena pubblicato il suo nono album, intitolato ‘This Is Me… Now’. Questo lavoro rappresenta una sorta di seguito del suo album del 2002, ‘This Is Me… Then’, che segnò l’inizio della sua relazione romantica con l’attore Ben Affleck. La coppia, conosciuta sul set del film ‘Gigli’, si separò nel 2004 poco prima del loro matrimonio.

Vent’anni dopo, la coppia, soprannominata ‘Bennifer’, è tornata insieme e ora, nel 2024, Jennifer Lopez sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita. La serie ‘This Is Me’ continua e il nuovo album è la colonna sonora di questo nuovo periodo, in cui si realizza un sogno d’amore. L’album è principalmente incentrato sull’amore per il suo attuale marito, ma non manca una sana dose di amore per se stessa. “Fai del bene a te stessa e farai del bene al mondo. Tutto inizia da te, spesso ce ne dimentichiamo”, ha scritto la cantante.

Un tour e un messaggio d’amore

L’uscita del nuovo album sarà accompagnata da un tour intitolato ‘This is Me Now… The Tour’, il primo in cinque anni. Il tour inizierà il 26 giugno a Orlando, in Florida, e prevede tappe in altre 30 città del Nord America. Secondo quanto riportato da People, Jennifer Lopez ha dichiarato che ‘This Is Me… Now’ potrebbe essere il suo ultimo album, quello in cui ha trovato ciò che cercava in termini di amore. “Cattura questo momento per dire veramente le cose che voglio dire sull’amore, ovvero che quello vero esiste e che alcune cose sono per sempre. Per favore, non smettete di crederci, l’amore è tutto ciò che conta nella vita”.

Un film e un documentario dietro le quinte

Ma Jennifer Lopez non si ferma qui. Oltre all’album, ha anche realizzato un film intitolato ‘This Is Me… Now: A Love Story’. Inoltre, il 27 febbraio sarà disponibile un documentario dietro le quinte intitolato ‘The Greatest Love Story Never Told’. Entrambi il film e il documentario saranno disponibili su Prime Video.

Il film ‘This Is Me’ è un musical dal costo di 20 milioni di dollari, finanziato interamente da Jennifer Lopez stessa. Nel film, l’artista si cimenta nel canto, nella danza e persino nel rap. “Tutti mi hanno dato del pazzo”, ha dichiarato Jennifer Lopez a proposito del film.

Questo nuovo capitolo della vita di Jennifer Lopez è un momento di realizzazione personale e di amore, che lei condivide con il suo pubblico attraverso la musica, il cinema e il documentario. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro per questa talentuosa artista.

