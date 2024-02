Jennifer Lopez omaggia Ben Affleck alla première di "This is me now" - avvisatore.it

Jennifer Lopez e Ben Affleck: un amore che ritorna

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. E questa volta sembra proprio che sia così per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo 20 anni, la coppia ha ritrovato l’amore e giorno dopo giorno sembra diventare sempre più forte e profondo. Durante la prima del docu-film di Jennifer, “This Is Me… Now: A Love Story”, la coppia è apparsa molto unita e affiatata. L’attrice e cantante ha voluto ringraziare pubblicamente il marito in un emozionante discorso che ha lasciato trasparire tutto il suo amore per lui.

“This Is Me… Now: A Love Story”: il nuovo progetto di Jennifer Lopez

“This Is Me… Now: A Love Story” è un docu-film che ripercorre musicalmente e visivamente gli eventi della vita che hanno ispirato il nuovo album della cantante, “This Is Me… Now”, che è il seguito del suo album del 2002, “This Is Me… Then”. Il progetto, che include anche cameo di star come Trevor Noah e Jane Fonda, è stato a lungo in fase di realizzazione da parte di Jennifer Lopez, 54 anni, che ha dichiarato in una conferenza stampa che la sua storia d’amore reale con Ben Affleck, 51 anni, l’ha spinta a realizzarlo. Il film uscirà il 16 febbraio 2024 su Amazon Prime e mostrerà il suo viaggio verso l’amore attraverso i suoi occhi.

Jennifer Lopez ringrazia Ben Affleck pubblicamente

Durante il discorso emozionante, Jennifer Lopez ha voluto ringraziare pubblicamente il marito Ben Affleck. “E poi c’è la persona che ha ispirato questo mio lavoro, che è la stessa che ha ispirato un album 20 anni fa e so che odia che io lo stia facendo adesso. Dirà: per favore, stai zitta. Ma io lo ringrazio per amarmi, per avermi aiutata a credere in me stessa e a crescere ogni giorno”, ha detto l’attrice tra le lacrime. Un momento dolce che ha fatto capire ancora una volta quanto Ben sia importante nella vita di Jennifer Lopez.

