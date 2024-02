Joana Sanz: la modella spiega il dilemma di vivere con i social media

Joana Sanz: giorni di relax prima del processo

I giorni che hanno preceduto la testimonianza in tribunale sono stati di totale relax per Joana Sanz, compagna di Dani Alves. La modella ha raccontato come si è preparata per affrontare questa difficile situazione, ammettendo di essere stata “super, super brava senza i social media”. Joana ha anche espresso il desiderio di vivere senza i social media, ma ha riconosciuto che sono necessari per il suo lavoro.

Nel mondo della moda, sempre più spesso si guarda allo stile di vita delle persone, e giovedì scorso le è stato chiesto se aveva intenzione di riattivare i suoi account sui social network. Joana ha spiegato di aver trascorso del tempo a Parigi, Dusseldorf, Città del Capo e Tenerife, passando dall’inverno alle spiagge. Nonostante questa breve vacanza, la modella ha ammesso di sentirsi “giù di morale” in vista del processo.

La testimonianza di Joana Sanz

Durante la sua testimonianza in tribunale, Joana Sanz ha raccontato la sua versione dei fatti. Secondo quanto riferito, la modella ha dichiarato: “Sono qui per sostenere Dani e per dire la verità. Sono fiduciosa che la giustizia farà il suo corso“. Joana ha anche sottolineato che il suo unico obiettivo è quello di sostenere il suo compagno e di far emergere la verità.

La preparazione di Joana Sanz

Prima di affrontare il processo, Joana Sanz ha dedicato del tempo a prepararsi mentalmente. La modella ha spiegato che ha cercato di mantenere la calma e di concentrarsi sul suo benessere emotivo. Ha affermato: “Ho cercato di rilassarmi e di prendere cura di me stessa. Ho fatto attività fisica, ho praticato yoga e ho trascorso del tempo con le persone che amo“.

Joana ha anche sottolineato l’importanza di avere un forte sostegno da parte della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo difficile. Ha affermato: “Sono grata per il sostegno che ho ricevuto da parte delle persone a me care. Mi hanno aiutato a rimanere forte e a mantenere la fiducia nella giustizia“.

In conclusione, Joana Sanz ha trascorso dei giorni di relax prima del processo, cercando di mantenere la calma e di concentrarsi sul suo benessere emotivo. Durante la sua testimonianza in tribunale, ha espresso la sua fiducia nella giustizia e ha sottolineato il suo sostegno a Dani Alves. La modella ha dimostrato di essere pronta ad affrontare questa difficile situazione con determinazione e coraggio.

