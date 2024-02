John Travolta a Sanremo 2024: Compensazione di 200mila euro per la sua partecipazione

John Travolta guadagna 200.000 euro per la sua partecipazione a Sanremo 2024

L’attore americano John Travolta è stato pagato la cifra di 200.000 euro per la sua apparizione nella seconda serata di Sanremo 2024. Questo è quanto riportato da fonti vicine all’evento, secondo quanto appreso dall’Adnkronos. Il suo coinvolgimento nello show è stato breve ma intenso, con un siparietto che ha suscitato l’ilarità del pubblico.

Durante la sua partecipazione, Travolta ha mostrato al conduttore Amadeus alcuni dei suoi balli cinematografici più iconici, in un tutorial che ha entusiasmato il pubblico presente. Successivamente, l’attore è uscito dal teatro Ariston per partecipare a un divertente “Ballo del Qua Qua” insieme a Fiorello e al direttore artistico del festival. Questo momento di spensieratezza ha scatenato l’ilarità dei presenti e ha fatto il giro della rete.

La cifra di 200.000 euro, secondo le fonti consultate dall’Adnkronos, rappresenta il cachet pagato a Travolta per la sua partecipazione. Tuttavia, questa cifra non include le spese di trasferta, in quanto l’attore è arrivato a Nizza con il suo aereo privato. Inoltre, era già nella zona per un impegno con uno sponsor, il che ha reso più agevole la sua partecipazione al festival.

Un’esperienza breve ma intensa per John Travolta a Sanremo

Nonostante la sua breve apparizione, l’esperienza di John Travolta a Sanremo è stata indubbiamente intensa. L’attore, famoso per i suoi ruoli in film come “Grease” e “Pulp Fiction”, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel ballo e ha regalato al pubblico un momento di svago e divertimento.

La sua partecipazione al tutorial dei balli cinematografici è stata molto apprezzata, con Travolta che ha mostrato la sua maestria nel riproporre le coreografie che lo hanno reso famoso. Il pubblico ha potuto rivivere i momenti più iconici dei suoi film e apprezzare la sua energia e il suo carisma.

Successivamente, l’attore è uscito dal teatro Ariston per unirsi a Fiorello e al direttore artistico del festival in un “Ballo del Qua Qua” improvvisato. Questo momento di spensieratezza ha reso l’atmosfera ancora più festosa e ha dimostrato la grande capacità di Travolta di coinvolgere il pubblico e creare un’atmosfera di allegria.

Un cachet di 200.000 euro per John Travolta a Sanremo

La partecipazione di John Travolta a Sanremo 2024 non è passata inosservata, soprattutto per il cachet di 200.000 euro che l’attore ha ricevuto per la sua apparizione. Questa cifra, secondo le fonti consultate dall’Adnkronos, rappresenta il compenso pagato dalla Rai all’attore americano.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa cifra non include le spese di trasferta affrontate da Travolta. L’attore è arrivato a Nizza con il suo aereo privato ed era già nella zona per un impegno con uno sponsor. Questo ha reso più agevole la sua partecipazione al festival e ha permesso di risparmiare sulle spese di viaggio.

Nonostante la breve durata della sua apparizione, Travolta è riuscito a regalare al pubblico un momento di svago e divertimento. Il suo coinvolgimento nel tutorial dei balli cinematografici e nel “Ballo del Qua Qua” ha suscitato l’ilarità del pubblico e ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel ballo e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

