John Travolta balla il Qua Qua: Fiorello critica la sua performance

Sanremo 2024: John Travolta balla il Qua Qua e divide il pubblico

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, trasmessa mercoledì 7 febbraio, gli spettatori hanno assistito a un momento davvero imbarazzante: l’ospite internazionale, l’attore John Travolta, è stato coinvolto in una gag che ha suscitato reazioni contrastanti. Infatti, Fiorello e Amadeus hanno deciso di costringere l’attore a ballare il ballo del Qua Qua in diretta internazionale.

Una gag controversa

La trovata di far ballare un balletto per bambini a John Travolta, con tanto di cappellino con il becco, non ha ottenuto il plauso unanime del pubblico. I telespettatori hanno espresso critiche feroci sui social, accusando i conduttori di aver ridicolizzato una star internazionale. Nella puntata successiva di Viva Rai2… Viva Sanremo, Fiorello ha deciso di affrontare subito l’argomento, cercando di ironizzare e sminuire l’accaduto, pur riconoscendo l’errore. Lo showman ha ammesso: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana.” Fiorello ha continuato a scherzarci su, come solo lui sa fare, mentre Amadeus ha rimarcato che è stata un’idea di Fiorello quella di proporre a John Travolta di fare il ballo del Qua Qua.

La spiegazione di Fiorello

Presa visione delle critiche ricevute, Fiorello si è sentito in dovere di raccontare il contesto e gli antecedenti che hanno portato a una scelta simile. Lo showman ha spiegato: “Noi volevamo fare una cosa ironica, ma io già quando sono andato nel camerino ho capito l’antifona. Ho chiesto a John Travolta se volesse fare la Qua Qua dance e lui mi ha chiesto: ‘Cos’è?’. Gli ho spiegato che è una cosa ironica: ‘Tu fai sempre cose fighe e noi ti facciamo fare una stronata’. E lui non è che abbia detto di no, ha detto sì. È nata così. C’è gente che come se avessimo ammazzato qualcuno, con tutto il rispetto ancora non ci siamo. Era una gag venuta male, ci sta*.”

Insomma, l’attore di Pulp Fiction al Festival di Sanremo è diventato ufficialmente un caso mediatico che ha diviso l’Italia ad un anno dal Blanco-gate.

