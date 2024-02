John Travolta compie 70 anni: dalla Febbre del sabato sera al ballo del qua qua

John Travolta: 70 anni di successi e tragici lutti

John Travolta, icona di Hollywood nata il 18 febbraio 1954 ad Englewood, New Jersey (USA), festeggia i suoi 70 anni di vita. Celebre per il suo talento attoriale e le indimenticabili performance sul grande schermo, Travolta è amato da milioni di fan in tutto il mondo. Recentemente, ha fatto parlare di sé per un episodio al festival di Sanremo, dove è stato coinvolto in una controversia legata a presunte pubblicità per un marchio di scarpe sportive, oltre che per il suo leggendario ballo del qua qua in “Grease”.

Travolta festeggia questo importante traguardo accanto ai suoi due figli, Ella e Benjamin.

Una vita segnata da dolorosi eventi

Nonostante il grande successo professionale, la vita di John Travolta è stata segnata da tragici lutti. La perdita del figlio Jett nel 2009 a causa di un attacco epilettico, la scomparsa della sua prima compagna Diana Hyland a causa di un cancro al seno e la prematura morte nel 2020 della moglie attrice e modella Kelly Preston, anch’essa a causa della stessa malattia, hanno segnato profondamente l’attore. Inoltre, nel 2022, Travolta ha dovuto affrontare la perdita dell’indimenticabile Olivia Newton John, sua compagna in “Grease”, a causa di un cancro. Questi eventi dolorosi hanno segnato la vita dell’attore, che ha trovato nel sostegno dei suoi cari la forza per andare avanti.

“Sarò per sempre il tuo Danny”, ha dichiarato Travolta in un commosso omaggio a Olivia Newton John.

Una carriera ricca di successi e riconoscimenti

La carriera di John Travolta è stata contrassegnata da una serie di successi e riconoscimenti. Dall’indimenticabile interpretazione di Tony Manero in “La febbre del sabato sera” al ruolo di Vincent Vega in “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, che gli ha fruttato numerosi premi prestigiosi come l’Oscar, il Golden Globe e la Palma d’oro a Cannes. Nonostante alti e bassi, Travolta ha dimostrato la sua versatilità artistica in una vasta gamma di ruoli, che spaziano dal thriller al musical, dal dramma alla commedia.

Con incassi che superano i 4 miliardi di dollari, John Travolta si conferma come una delle star più amate e apprezzate di Hollywood.

