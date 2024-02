John Travolta e le scarpe a Sanremo: la Rai accusa una violazione contrattuale

La Rai avvia verifiche sul caso John Travolta a Sanremo 2024

La Rai ha preso provvedimenti riguardo alla performance di John Travolta a Sanremo 2024 e si riserva il diritto di intraprendere azioni legali se si riscontreranno violazioni contrattuali da parte dell’attore e della sua agenzia. A spiegarlo è stato il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, durante una conferenza stampa del festival di Sanremo.

Secondo Ciannamea, il contratto stipulato con Travolta e la sua agenzia, la società Divina Luna, prevedeva esplicitamente l’impegno di non inserire o promuovere elementi pubblicitari o promozionali durante la trasmissione o sul palco, a meno che non fossero stati preventivamente autorizzati per iscritto dalla Rai. Pertanto, la Rai ha avviato le opportune verifiche per fare chiarezza sulla questione delle scarpe indossate da John Travolta durante la sua esibizione all’Ariston. In caso di violazione contrattuale, la Rai prenderà provvedimenti nei confronti di tutte le parti coinvolte.

Ciannamea ha sottolineato che se dovesse emergere una chiara volontà di pubblicizzare le scarpe da parte di Travolta e della sua agenzia, si potrebbe configurare come “una truffa” o “un raggiro”.

La vigilanza della Rai e l’accesso a Travolta

Riguardo alla vigilanza della Rai prima dell’ingresso di Travolta sul palco, Ciannamea ha spiegato che ci sono persone incaricate di tale compito, ma che non è facile avvicinarsi fisicamente a una star come Travolta, che si muove sempre accompagnato da diverse persone per motivi di sicurezza.

Conclusioni

La Rai ha preso sul serio la questione riguardante la performance di John Travolta a Sanremo 2024. Il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Marcello Ciannamea, ha dichiarato che la Rai sta effettuando le opportune verifiche per accertare eventuali violazioni contrattuali da parte dell’attore e della sua agenzia. Se si dovesse confermare una volontà di pubblicizzare le scarpe indossate da Travolta, la Rai potrebbe intraprendere azioni legali, considerando l’accaduto come una possibile truffa. Ciannamea ha anche spiegato che, nonostante la vigilanza della Rai, è difficile avvicinarsi fisicamente a una star come Travolta, che si muove sempre con una scorta di sicurezza. La Rai sta prendendo sul serio la situazione e prenderà provvedimenti in base ai risultati delle verifiche in corso.

About The Author