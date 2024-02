John Travolta: il ballo del qua qua scatena una controversia politica

John Travolta a Sanremo 2024: la performance che ha suscitato polemiche

La performance di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 ha scatenato una serie di polemiche e critiche. Secondo quanto riportato da fonti parlamentari del centrodestra, si starebbe valutando la possibilità di sollevare il caso in Aula o in Commissione per chiedere spiegazioni alla televisione di Stato riguardo a quanto trasmesso durante la seconda serata del Festival. In particolare, il partito Fratelli d’Italia ha espresso “fastidio” e “sconcerto” per la gag che ha coinvolto la star di Hollywood insieme ad Amadeus e Fiorello. Secondo autorevoli fonti parlamentari, si tratterebbe di uno spettacolo deplorevole, definendo la performance di Travolta come un semplice meme.

Le critiche non si limitano solo alla performance in sé, ma riguardano anche il compenso ricevuto dall’attore. Infatti, secondo le stesse fonti, a Travolta sarebbero stati riconosciuti ben 200mila euro per la sua partecipazione al Festival. Questo ha suscitato ulteriori polemiche, soprattutto considerando che il Festival di Sanremo è un evento dedicato alla musica italiana. Inoltre, si è fatto notare che durante la performance sono state evidenziate le scarpe indossate dall’attore, un modello di sneakers, che alcuni hanno interpretato come una forma di pubblicità occulta.

La critica principale che emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti politici è che il Festival di Sanremo sta perdendo la sua identità di evento musicale, trasformandosi in una ricerca spasmodica della crossmedialità e dei meme. Secondo i meloniani, il Festival non è più il Festival della canzone italiana, ma si è trasformato in un evento stucchevole, dove si dà più importanza alle performance spettacolari che alla musica stessa.

Le reazioni politiche alla performance di John Travolta

Il Festival di Sanremo tra musica e spettacolo

