John Travolta umiliato a Sanremo: Lucarelli critica senza pietà

Le ospitate internazionali al Festival di Sanremo: un’occasione sprecata

Le ospitate internazionali al Festival di Sanremo non hanno mai avuto grande successo. Le star straniere sembrano poco coinvolte e faticano ad adattarsi al contesto italiano della kermesse ligure. Anche John Travolta non ha fatto eccezione: dopo una breve intervista con Giorgia, l’attore hollywoodiano ha tenuto una sorta di lezione di ballo insieme ad Amadeus, esibendosi sulle colonne sonore dei suoi classici come “La febbre del sabato sera”, “Grease” e “Pulp Fiction”. Il conduttore ha ballato a piedi nudi e ha chiesto alla moglie Giovanna Civitillo di scattare delle foto con John, perché “quando mi ricapita?”.

Ma le cose sono peggiorate ulteriormente. Travolta è stato portato fuori dall’Ariston insieme a Fiorello e Amadeus, e insieme hanno ballato il “Ballo del qua qua”, successo di Romina Power negli anni ’80. A differenza di Fiorello e Amadeus, il divo non ha indossato il cappello da papero, ma lo ha gettato via. Insomma, si è superato ogni limite. È arrivato il momento di abbassare il sipario e dire addio a tutto questo! La domanda che sorge spontanea è: perché? Perché? Perché?

Non si può dire che Travolta sia stato snob, ha cercato di partecipare alle gag proposte. Il problema è che sono state pensate male e l’imbarazzo si è sentito a chilometri di distanza. È sempre la stessa storia: Sanremo cerca di coinvolgere grandi ospiti internazionali, ma il risultato è sempre deludente. È inutile dire che sui social è piovuta una valanga di critiche, con migliaia di utenti che hanno apertamente criticato l’operato di Amadeus e Fiorello. Ma anche loro sono umani: stanno creando un Festival meraviglioso e si può perdonare qualche imperfezione.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato in modo spietato la performance di Travolta su Instagram, pubblicando tre storie che sono state tanto crude quanto veritiere. “Solo noi riusciamo ad avere conduttori che non parlano una parola di inglese e finiscono per gestire gli ospiti internazionali come al circo”, ha scritto. E ancora, commentando il “Ballo del qua qua”: “L’Italia e le sue figure internazionali. Open to Meraviglia”. Infine, un’ultima frecciatina sarcastica: “Sinner sempre più pentito”. Un chiaro riferimento all’asso del tennis azzurro che ha rifiutato di partecipare a Sanremo nonostante le pressioni di Amadeus.

