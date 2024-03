John Wick: Nuova Serie TV e Il Successo Del Franchise

Lionsgate continua a fare incetta di successo con le sue produzioni più amate, tra cui i franchise di John Wick e Twilight, che presto vedremo sbarcare sul piccolo schermo con nuovi spin-off televisivi pronti a conquistare il pubblico. La conferma è arrivata direttamente da Michael Burns, vice chairman di Lionsgate, durante una recente media conference organizzata da Morgan Stanley, dove è stata annunciata l’arrivo imminente di una nuova serie tv ispirata a John Wick, seguita dalla serie animata di Twilight.

IL Futuro di John Wick e The Continental

Michael Burns ha dato il via libera a un nuovo progetto seriale incentrato sul mondo di John Wick, con il leggendario Keanu Reeves pronto a riportare in vita il suo iconico personaggio sul piccolo schermo. Ancora avvolta nel mistero è la trama esatta della serie: ci sarà Reeves come protagonista o ci sarà spazio per nuove storie parallele come accaduto con The Continental, che ha riscosso un grande successo sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. La miniserie, composta da tre episodi-film e interpretata da Colin Woodell e Mel Gibson, ha ottenuto un esordio da record in termini di audience per Peacock.

Il Successo Inarrestabile di John Wick

Da quando ha debuttato sul grande schermo nel lontano 2014, il franchise di John Wick ha saputo conquistare il cuore degli spettatori di tutto il mondo. I quattro film, che hanno superato la soglia del miliardo di dollari di incassi globali, si confermano come una delle saghe più redditizie degli ultimi anni. Con un totale di quasi 600 milioni di dollari di incassi complessivi, ogni nuovo capitolo ha superato il successo del precedente, dimostrando la forza e la longevità della figura di John Wick nell’immaginario collettivo. Mentre il pubblico si gode le gesta dell’ultimo capitolo uscito lo scorso marzo, John Wick: Chapter Four, siamo già in attesa del tanto atteso spin-off cinematografico Ballerina con Ana De Armas, previsto per il 2025.