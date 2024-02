Julio Iglesias: La storia di un’icona della musica raccontata nella serie Netflix

Julio Iglesias e Netflix firmano un accordo per una serie sulla vita dell’artista

Julio Iglesias e Netflix hanno stretto un accordo per la produzione di una serie che racconterà la vita dell’artista. Questa sarà la prima volta che Iglesias parteciperà attivamente al processo creativo di una fiction che ripercorrerà la sua straordinaria carriera musicale. Attualmente in fase di sviluppo, la serie si concentrerà sulla storia di come Julio Iglesias è riuscito a conquistare i mercati americano e asiatico, diventando uno dei cinque artisti con il maggior numero di dischi venduti nella storia. Nel corso dei suoi oltre 55 anni di carriera, Iglesias ha registrato e cantato in 12 lingue diverse.

“Dopo tante speculazioni, libri e documentari in cui non sono stato coinvolto, per la prima volta ho deciso di raccontare la verità sulla mia vita a una compagnia universale come Netflix”, ha dichiarato Julio Iglesias.

Netflix entusiasta di raccontare la storia di Julio Iglesias

Diego Ávalos, VP dei Contenuti di Netflix, ha espresso la gratitudine della piattaforma per la fiducia che Julio Iglesias ha riposto in loro per raccontare la sua storia. Ávalos ha sottolineato l’unicità del talento e della tenacia di Iglesias, definendolo un artista eccezionale che ha accompagnato e continuerà ad accompagnare molte generazioni in tutto il mondo. La serie offrirà uno sguardo oltre le luci della ribalta e le immagini sulle riviste, permettendo al pubblico di conoscere veramente in profondità la persona dietro l’artista di successo.

La storia di Julio Iglesias è piena di colpi di scena inaspettati: ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Real Madrid, ma un incidente ha messo fine alla sua promettente carriera da calciatore. Nonostante questa sfortuna, Iglesias è riuscito a reinventarsi come uno dei più grandi artisti della musica contemporanea. Il suo stile unico lo ha reso una leggenda vivente della musica, in grado di connettersi con milioni di fan in tutto il mondo. Ha condiviso il palco con artisti di fama internazionale come Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Placido Domingo, Charles Aznavour e Johnny Hallyday, solo per citarne alcuni.

Una serie che svelerà la vera storia di Julio Iglesias

La serie prodotta da Netflix promette di svelare la vera storia di Julio Iglesias, raccontata direttamente dall’artista stesso. Dopo tante speculazioni e documentari in cui non è stato coinvolto, Iglesias ha deciso di condividere la verità sulla sua vita con una compagnia universale come Netflix. Sarà un’opportunità unica per il pubblico di scoprire i dettagli e gli aneddoti di una carriera straordinaria che ha attraversato continenti e conquistato cuori in tutto il mondo. La serie si preannuncia come un viaggio emozionante nella vita di uno degli artisti più amati e influenti della storia della musica.

