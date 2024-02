Juventus pareggia 2-2 contro il Verona, Allegri delude ancora: gol, risultato e classifica

La Juventus pareggia 2-2 contro il Verona: la crisi continua

La Juventus ha affrontato il Verona in un match cruciale per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024, terminato con un pareggio 2-2. La squadra di Allegri, in un momento di crisi con quattro partite senza vittorie, non è riuscita a uscire dall’impasse e potrebbe perdere anche il secondo posto in classifica. Attualmente con 54 punti, la Juve si trova a -9 dall’Inter capolista e rischia di essere scavalcata dal Milan, terzo a 52 punti. Dall’altra parte, il Verona, terz’ultimo con 20 punti, ha perso un’occasione importante per uscire dalla zona retrocessione.

La partita tra Juventus e Verona: gol e emozioni

Nel corso della partita, la Juventus ha avuto la prima occasione al 7′ con un’azione pericolosa di Kostic per Yldiz, ma il portiere del Verona, Dawidowicz, ha respinto il tentativo. Il Verona ha colpito al 11′ con un gol di Folorunsho, mettendosi in vantaggio per 1-0. Il match è proseguito con entrambe le squadre che si sono create opportunità, ma anche commesso errori in un incontro contraddistinto da una qualità di gioco non eccelsa. La Juventus ha pareggiato grazie a un rigore trasformato da Vlahovic al 27′, portando il punteggio sull’1-1.

La reazione della Juventus nel secondo tempo

Nella ripresa, la Juventus ha iniziato in modo negativo, subendo un gol che ha riportato il Verona in vantaggio per 2-1 al 52′. Tuttavia, i bianconeri hanno reagito prontamente con Rabiot che ha segnato il gol del pareggio al 55′, fissando il risultato finale sul 2-2. Nonostante i cambi effettuati da Allegri e i tentativi della squadra, la Juventus non è riuscita a trovare la vittoria, con Vlahovic e Chiesa che hanno sfiorato il gol senza successo. La partita si è conclusa con un pareggio che conferma il momento difficile vissuto dalla squadra torinese.

