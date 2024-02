Kaleen: carriera e vita privata della cantante e ballerina austriaca

Kaleen: la nuova stella austriaca

Kaleen è il nome d’arte di Marie-Sophie Kreissl, una talentuosa cantante e ballerina austriaca nata il 12 novembre 1994 a Wels. Conosciamola meglio attraverso la sua biografia e la sua brillante carriera che l’ha portata a diventare un’icona della musica pop nel suo paese.

Il percorso di Kaleen verso il successo

Fin da bambina, Kaleen ha dimostrato una passione innata per la musica e la danza. A soli due anni ha iniziato a muovere i primi passi come ballerina, conquistando presto riconoscimenti a livello nazionale. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2014 con la partecipazione alla seconda edizione di Got to Dance, talent show dedicato alla danza in Germania. Da lì in poi, il suo nome è diventato sempre più noto sia in patria che all’estero.

Il talento poliedrico di Kaleen

Oltre ad essere una straordinaria ballerina, Kaleen ha dimostrato di avere un talento eccezionale anche come cantante. Nel 2018 ha iniziato a collaborare con l’Eurovision e il Junior Eurovision, ricoprendo ruoli di rilievo come cantante sostituta, coreografa e direttore creativo. Nel 2020 ha aggiunto un’altra pietra miliare alla sua carriera diventando coreografa e direttore artistico di ORF, l’emittente nazionale austriaca. La sua ascesa nel mondo della musica è culminata nel 2023 con l’uscita del suo primo album, “Stripping Feeling”.

Kaleen e l’Eurovision Song Contest 2024

L’apice della carriera di Kaleen è stata la sua selezione come rappresentante dell’Austria all’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà a Malmö. Con il brano “We Will Rave”, Kaleen si prepara a conquistare il cuore del pubblico europeo e a portare la sua energia contagiosa sul palco di uno dei più grandi eventi musicali internazionali.

Il lato privato di Kaleen

Oltre al successo professionale, poco si sa della vita privata di Kaleen. Molti sono curiosi di scoprire se la talentuosa artista abbia un fidanzato, marito o figli, ma per il momento queste informazioni rimangono un mistero. Ciò che è certo è che Kaleen è amata non solo per la sua musica, ma anche per la sua riservatezza e il suo carisma che la rendono una figura affascinante nel mondo dello spettacolo.

Curiosità su Kaleen

Oltre alla sua carriera artistica, Kaleen ha legami familiari importanti, essendo nipote di Hannaliese Kreißl-Wurth, una rinomata compositrice e produttrice di canzoni folk tedesche. Amante dei viaggi e dei cani, Kaleen si ispira a grandi artiste come Dua Lipa, Ariana Grande, Beyoncé e Zara Larsson per la sua musica. Con un forte seguito sui social media, Kaleen condivide con i suoi fan momenti speciali della sua vita e della sua carriera attraverso piattaforme come Instagram e TikTok, creando un legame unico con il suo pubblico di tutto il mondo.