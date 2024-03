Karina Cascella critica aspramente le creator di OnlyFans: riflessioni sulla modernità digitale

L’attacco di Karina Cascella

Karina Cascella ha recentemente espresso il suo punto di vista critico nei confronti delle creator digitali attive su piattaforme come OnlyFans. In un acceso video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha sollevato una questione delicata, definendo queste contributor come una “generazione di escort”.

Il dibattito sulla definizione di creator digitali

Nel suo intervento incisivo, Karina Cascella ha sollevato il tema della definizione assegnata a queste figure, mettendo in discussione l’etichetta di “creator digitali”. La sua critica si è concentrata sul fatto che, nonostante vengano definite come tali, tali professionisti sembrano dedicarsi a una pratica che lei considera essere il più antico mestiere del mondo.

La difesa della dignità

Karina Cascella ha ulteriormente ampliato il suo discorso puntando l’attenzione sul concetto di dignità e auto-rispetto. Ha sottolineato che, sebbene alcuni possano accusarla di invidia o frustrazione per non intraprendere la stessa strada, lei è fermamente convinta della propria scelta di rispettare se stessa e la sua integrità. Ha sollevato domande sulla provenienza e sulle influenze familiari delle creator digitali, ponendo l’accento sull’importanza di una guida e di un sostegno moralmente solido nelle scelte di vita.