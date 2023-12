Kean: Musica come calma, una canzone con McKennie e Leao

Moise Kean, protagonista di “Heroes”, parla della sua passione per il rap

Moise Kean, il giovane calciatore protagonista dell’ultima puntata di “Heroes” su Dazn, ha recentemente condiviso la sua grande passione per la musica, in particolare per il rap. Kean ha rivelato: “Mi piace fare musica, mi rilassa. Spesso, Weston McKennie e Rafa Leao vengono a casa mia e insieme scriviamo e cantiamo. Abbiamo addirittura una canzone in collaborazione che deve ancora essere pubblicata, stiamo lavorando su di essa**”.

La storia di Kean: da Asti alla Juve

Kean ha anche raccontato la sua storia di vita, svelando che a soli 13 anni ha lasciato la sua casa ad Asti per trasferirsi nel convitto della Juventus. Questa scelta è stata dettata dalla sua passione per il calcio e dalla necessità di poter partecipare agli allenamenti senza dipendere da nessuno. Kean ha spiegato: “Sono uscito di casa a 13 anni per andare a vivere nel convitto della Juve perché nessuno poteva portarmi agli allenamenti. Ho lasciato alle spalle la mia vita ad Asti, con i suoi palazzoni. Ero per strada, facevo freestyle e giocavo a calcio in oratorio con ragazzi più grandi di me. Nonostante avessi solo 11 o 12 anni, ero il più forte di tutti**”.

L’esordio in prima squadra: un momento di svolta

L’esordio di Kean in prima squadra, avvenuto a soli 16 anni, è stato un momento di svolta nella sua carriera. Il giovane calciatore ha dichiarato: “Quando ho fatto il mio esordio in prima squadra a 16 anni, mi sono detto: ‘Ok, sono fuori dalla merda’“. Questa esperienza ha segnato un punto di svolta nella vita di Kean, permettendogli di realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista e di lasciarsi alle spalle le difficoltà che aveva affrontato fin da giovane.

