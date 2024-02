Killer minaccia strage in chat: omicidio a Cisterna del 2021

“Servirà l’esercito per fermarmi, farò una strage. Vedrai quanto posso essere cattivo”, scriveva il killer, che ha tragicamente ucciso Nicoletta Amato e sua figlia Renèe . La progressiva escalation della violenza nei messaggi è evidente.

In uno dei messaggi, Sodano si rivolge alla ragazza con parole agghiaccianti: “Sei una falsa, devi soffrire quanto ho sofferto io. Ti farò tanto male, fosse l’ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente”. Desyrée cerca di placare la situazione, ma la risposta del giovane è ancora più inquietante.