Kim minaccia la Corea del Sud: “Pronti a occuparvi”

La Nordcorea considera la Corea del Sud il suo principale nemico

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che la Corea del Sud è il suo principale nemico e che il suo paese è pronto ad occuparlo in caso di emergenza. Durante il 76° anniversario della fondazione dell’Esercito popolare coreano, Kim ha affermato che questa mossa è necessaria per garantire la sicurezza e la stabilità futura della nazione. Secondo l’agenzia di stampa centrale coreana (Kcna), Kim ha definito i sudcoreani come “burattini” e ha sottolineato l’importanza di questa decisione per la protezione del paese.

Preparativi per la guerra e il programma nucleare

Secondo quanto riportato dall’agenzia nordcoreana Kcna, Kim avrebbe impartito l’ordine di accelerare i preparativi di guerra, con particolare attenzione al programma nucleare. Durante una riunione del Partito dei Lavoratori, il leader nordcoreano avrebbe definito i compiti dell’Esercito popolare e dell’industria delle munizioni, delle armi nucleari e della difesa civile per intensificare ulteriormente i preparativi di guerra. Kim ha sottolineato che la situazione politica e militare nella penisola è diventata grave a causa delle mosse degli Stati Uniti e delle loro forze alleate contro la Corea del Nord, che, secondo lui, non hanno precedenti nella storia.

La tensione tra Nord e Sud Corea

La tensione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud è un problema persistente nella penisola coreana. I due paesi sono divisi da una delle frontiere più militarizzate al mondo, con truppe schierate su entrambi i lati. La Nordcorea ha spesso criticato la Corea del Sud per la sua alleanza con gli Stati Uniti e ha minacciato di attaccare il paese in diverse occasioni. Quest’ultima dichiarazione di Kim Jong Un conferma ancora una volta la percezione della Corea del Sud come principale nemico della Nordcorea e solleva preoccupazioni sulla stabilità nella regione.

La situazione nella penisola coreana rimane delicata e richiede un’attenta gestione da parte della comunità internazionale. La Corea del Nord continua a sviluppare il suo programma nucleare nonostante le sanzioni internazionali e le pressioni diplomatiche. La dichiarazione di Kim Jong Un sottolinea l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nella regione e la necessità di trovare una soluzione diplomatica per risolvere le tensioni tra i due paesi.

About The Author