“King Amadeus sfoggia 25 smoking-gioiello a Sanremo”

Sanremo 2024: i look che faranno spettacolo sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche moda e tendenze. Negli ultimi anni, grazie ai social, il festival è diventato una vera passerella di stile. E quest’anno la gara è cominciata prima, con il green carpet, dove abbiamo già avuto un assaggio dei look che vedremo sul palco dell’Ariston durante le cinque serate.

Amadeus e Lorella Cuccarini: abiti vintage e smoking-gioiello

Lorella Cuccarini, co-conduttrice insieme ad Amadeus, ha preferito indossare abiti vintage di grandi griffe. Mentre lo stilista Gai Mattiolo ha preparato per Amadeus un guardaroba preziosissimo, con 25 smoking tra cui scegliere per le diverse serate del festival. La maggior parte di questi vestiti sono smoking-gioiello, ricamati con cristalli Swarovski. “La giacca più preziosa ha un decoro realizzato con oltre 60mila pietre”, ha dichiarato lo stilista. I colori scelti per gli abiti sono il blu oceano, il blu cobalto, il bianco, l’oro, l’argento e il peonia.

Marco Mengoni e gli abiti di Fendi e Valentino

Il cantautore Marco Mengoni, co-conduttore del festival, indosserà total look Fendi Mn Custom Made e Men Made To Measure. Inoltre, Valentino ha annunciato di vestire Mengoni con look Valentino Custom Made per tutto il festival. Tra gli abiti disegnati appositamente per lui, c’è una camicia di popeline di cotone con pantaloni di gazar ricamati con perle di vetro. Questo look si ispira al jeans anticonvenzionale e rappresenta un’idea di eleganza formale. “Non vuole essere una provocazione ma una ricerca di maestria e di eccezionalità”, si legge nella nota di Valentino.

Altri artisti e le loro mise esclusive

Anche altri artisti avranno look esclusivi per il Festival di Sanremo. Paola & Chiara condurranno il Prima Festival in total look Marella. Il giovane cantautore sangiovanni indosserà una serie di total look realizzati su misura dal marchio GCDS. Mahmood sarà vestito da Maison Margiela disegnata da John Galliano. Angelina Mango avrà sei look esclusivi realizzati da Etro. Infine, Fiorella Mannoia indosserà una mise custom made di Luisa Spagnoli.

Il Festival di Sanremo 2024 si preannuncia come un’esplosione di stile e creatività. I look dei conduttori e degli artisti saranno protagonisti sul palco dell’Ariston, rendendo ogni serata un vero spettacolo di moda e tendenze.

