KKR, fondo Usa, assume manager italiano per rilanciare settore rinnovabili

Kkr sceglie Antonio Cammisecra come nuovo ad di ContourGlobal per accelerare sulla transizione energetica

Il fondo infrastrutturale statunitense Kkr ha scelto un manager italiano per guidare la transizione energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Antonio Cammisecra, ex responsabile delle reti del gruppo Enel, è stato nominato amministratore delegato di ContourGlobal, l’operatore britannico di energia elettrica rilevato da Kkr nel 2022 con un’offerta pubblica di acquisto da 2 miliardi di euro.

ContourGlobal: un operatore globale di energia rinnovabile

ContourGlobal è un’azienda che sviluppa, possiede e gestisce impianti di generazione di energia elettrica in tutto il mondo, con una capacità totale di oltre 6,2 gigawatt. L’azienda si impegna nella transizione verso basse emissioni di carbonio attraverso l’innovazione e le prestazioni operative. ContourGlobal opera in diversi settori, tra cui l’eolico, l’idroelettrico, il solare, lo stoccaggio di batterie e la produzione di energia termica. Gestisce 131 asset in 20 paesi in Europa, America e Africa, fornendo energia elettrica sia a servizi pubblici che a aziende private.

Kkr punta sulla transizione energetica con l’arrivo di Cammisecra

Dopo l’acquisizione di ContourGlobal, Kkr ha deciso di accelerare sulla transizione energetica e ha scelto Cammisecra come nuovo amministratore delegato. Cammisecra ha trascorso oltre 20 anni in Enel, contribuendo all’espansione di Enel Green Power e guidando la decarbonizzazione di un parco di produzione di energia di 84 gigawatt in 20 paesi. Ha anche supervisionato il business Enel Grids, che gestisce oltre 2,2 milioni di chilometri di linee di distribuzione elettrica in otto paesi. Cammisecra ha dichiarato: “Sono entusiasta di unirmi a ContourGlobal in un momento entusiasmante e impegnativo per l’azienda. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team di gestione, i miei nuovi colleghi e Kkr, un azionista con un impressionante track record di investimenti in energia e energie rinnovabili”.

Ryan Miller, CEO del team Infrastruttura di Kkr, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Cammisecra in ContourGlobal. Cammisecra porta con sé un’incredibile esperienza nel settore della transizione energetica e siamo entusiasti di averlo a bordo per portare ContourGlobal al livello successivo”.

Con l’arrivo di Cammisecra, Kkr punta a consolidare la sua posizione nel settore delle energie rinnovabili e a contribuire alla transizione energetica globale.

