Korea Week 2025 a Roma: una settimana tra cinema, talk show, K-pop e K-beauty

Ultimo aggiornamento il 8 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 13 al 19 ottobre 2025, Roma si trasforma nel cuore pulsante della cultura coreana grazie alla Korea Week 2025, la rassegna organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia e dall’Istituto Culturale Coreano. Un’intera settimana dedicata alla scoperta della Corea del Sud attraverso film, talk show, workshop di danza K-pop, e incontri dedicati alla K-beauty.

Un evento per celebrare il legame culturale tra Italia e Corea

La Korea Week 2025 nasce come parte dell’Anno dello Scambio Culturale Italia-Corea 2024-2025, un’iniziativa che mira a rafforzare i rapporti artistici e culturali tra i due Paesi.

L’ambasciatore Choon-goo Kim ha sottolineato come Italia e Corea, entrambe ricche di tradizione e creatività, “si diano grande ispirazione a vicenda”.

“Auspico che la rassegna Korea Week 2025, che permetterà di godere a 360° della cultura coreana, possa arricchire ulteriormente lo scambio culturale tra i nostri Paesi”, ha dichiarato l’ambasciatore.

Cinema coreano protagonista al via della Korea Week

Le proiezioni del 13 ottobre al Cinema Caravaggio

Lunedì 13 ottobre, presso il Cinema Caravaggio di Roma, si aprirà ufficialmente la settimana con la proiezione di due film imperdibili:

“The Battle: Roar to Victory” di Won Sin-yeon , in occasione dell’80º anniversario dell’indipendenza della Corea;

“No Other Choice”, la nuova opera del regista Park Chan-wook, acclamata all’82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con una standing ovation di 10 minuti.

Quest’ultimo sarà presentato in anteprima assoluta per l’Italia durante la Korea Week, grazie alla collaborazione con la casa di distribuzione Lucky Red, prima della sua uscita ufficiale prevista per gennaio 2026.

Talk show, cultura pop e cucina coreana

Appuntamenti del 14 e 15 ottobre

Il 14 e 15 ottobre saranno dedicati a una serie di talk show con scrittori, esperti e giornalisti che racconteranno le varie sfaccettature della Corea contemporanea.

Si parlerà di K-drama, K-pop, cucina coreana e cultura pop, fenomeni che negli ultimi anni hanno conquistato milioni di appassionati anche in Italia.

Il fascino della K-beauty arriva a Roma

Evento esperienziale del 16 ottobre

Il 16 ottobre spazio alla K-beauty, con un evento esperienziale dedicato alla skincare e al make-up coreano.

Durante la giornata, professionisti del settore mostreranno i segreti della famosa routine di bellezza coreana, diventata un punto di riferimento anche per molti italiani appassionati di cosmetica naturale e innovativa.

Workshop di danza K-pop e Random Dance Battle

Lezioni e spettacoli con coreografi internazionali

Il 17 e 18 ottobre l’energia del K-pop accenderà l’Istituto Culturale Coreano in Italia con workshop di danza guidati dalla ballerina italiana Francesca De Filippis e dal coreografo coreano Jeon Ki-hoon, celebre per aver collaborato con gruppi come SHINee, NCT e Monsta X.

Gran finale con la K-pop Random Dance Battle

Il 19 ottobre, presso il Teatro Golden di Roma, si terrà l’attesissima K-pop Random Dance Battle, dove i migliori team italiani di danza K-pop si sfideranno sulle note dei successi più amati del momento.

Una settimana per scoprire la Corea a 360°

La Korea Week 2025 a Roma è molto più di un evento culturale: è un’occasione per vivere un viaggio sensoriale e artistico nella Corea contemporanea, tra cinema, musica, bellezza e tradizione.

Un’esperienza unica per tutti gli appassionati della cultura coreana, pronta ad affascinare ancora una volta la capitale italiana.