Kristen Stewart si dichiara dopo i tweet di Trump

Kristen Stewart fa coming out dopo i tweet di Donald Trump

L’attrice Kristen Stewart ha rivelato di aver fatto coming out dopo aver letto i tweet di Donald Trump sulla fine della sua relazione con il collega di Twilight Robert Pattinson. In un’intervista per la rivista Rolling Stones, Stewart ha raccontato il dietro le quinte del suo monologo al Saturday Night Live nel febbraio 2017, in cui ha attaccato l’allora presidente degli Stati Uniti e ha rivelato la sua sessualità.

Durante il monologo, Stewart ha detto: “Donald, se non ti piacevo allora, non ti piacerò adesso. Perché sono l’ospite di SNL e perché sono gay”. La decisione di fare coming out è stata una sorpresa anche per l’attrice, che ha spiegato che durante una sessione con gli sceneggiatori dello show, qualcuno ha menzionato i tweet di Trump in cui l’accusava di aver tradito Pattinson e incoraggiava l’attore a non tornare con lei.

Nell’intervista, Stewart ha anche parlato della sua stanchezza riguardo all’interesse continuo sulla sua vecchia relazione con Pattinson. Ha detto: “Rob ed io non ne possiamo più. È come se qualcuno, decenni dopo, ti chiedesse conto e ragione di cosa hai fatto all’ultimo anno del liceo”.

Il monologo a Saturday Night Live

Durante il monologo al Saturday Night Live, Stewart ha avuto l’opportunità di esprimere se stessa e di attaccare Trump. Ha spiegato che il monologo non era stato pianificato come un momento per fare coming out, ma è stato un’occasione in cui ha sentito di poter essere autentica e di poter parlare apertamente della sua sessualità.

Stewart ha detto: “Non era previsto che io facessi coming out in quel momento, ma ho sentito che era il momento giusto per farlo. Volevo essere onesta con me stessa e con il pubblico”.

La reazione di Kristen Stewart

Dopo il monologo, Stewart ha ricevuto una reazione positiva da parte del pubblico e ha ricevuto molti messaggi di sostegno. Ha detto che è stata sorpresa dalla quantità di persone che si sono identificate con la sua storia e che l’hanno ringraziata per aver avuto il coraggio di parlare apertamente della sua sessualità.

Stewart ha concluso dicendo: “Spero che il mio coming out possa ispirare altre persone a essere autentiche e a non avere paura di essere se stesse. È importante che tutti si sentano accettati e amati per quello che sono”.

In conclusione, Kristen Stewart ha fatto coming out dopo aver visto i tweet di Donald Trump sulla fine della sua relazione con Robert Pattinson. Durante un monologo al Saturday Night Live, ha rivelato la sua sessualità e ha ricevuto una reazione positiva da parte del pubblico. Spera che il suo coming out possa ispirare altre persone a essere autentiche e a non avere paura di essere se stesse.

