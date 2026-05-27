Kronplatz Outdoor Center: estate 2026 tra bike, escursioni e natura in Val Pusteria

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

A Riscone di Brunico apre il nuovo hub outdoor per vivere il Plan de Corones tra sport, benessere e avventura

La Val Pusteria si prepara a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate outdoor in Alto Adige grazie al Kronplatz Outdoor Center, il nuovo hub dedicato agli amanti della montagna, della bici e delle esperienze nella natura. Situato a Riscone di Brunico, ai piedi del Plan de Corones, il centro inaugura ufficialmente la stagione estiva proponendo un sistema integrato di attività e servizi pensato per famiglie, sportivi e appassionati di turismo attivo.

Con un’offerta che unisce bike experience, escursioni guidate, servizi tecnici e attività outdoor personalizzate, il Kronplatz Outdoor Center punta a valorizzare il territorio dolomitico attraverso un approccio sostenibile, accessibile e orientato al benessere.

Bike School Kronplatz: corsi, noleggio e assistenza per ogni livello

Cuore operativo del progetto è la Bike School Kronplatz, che accompagna gli ospiti alla scoperta di oltre 1.000 chilometri di percorsi tra boschi, vallate alpine e sentieri d’alta quota. Il centro mette a disposizione e-bike, mountain bike e bici downhill a noleggio, oltre a caschi, protezioni e assistenza tecnica specializzata grazie a un’officina interna con meccanici esperti.

I corsi si rivolgono sia ai principianti che ai rider più esperti e includono lezioni di mountain bike, downhill e allenamenti tecnici per affinare manovre avanzate come Bunny Hop, Wheelie e Stoppie. Presente anche un’area pumptrack dedicata alla pratica e al miglioramento della tecnica.

Escursioni tra Dolomiti, Bike Park e panorami mozzafiato

Tra le esperienze più richieste ci sono gli itinerari lungo la ciclabile della Val Pusteria, perfetti anche per famiglie con bambini, ma anche i percorsi più panoramici che conducono verso il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies.

Gli appassionati di adrenalina possono invece vivere il Kronplatz Bike Park, che offre 18 trail per oltre 35 chilometri serviti da 5 impianti di risalita fino a 2.275 metri di altitudine. Non mancano tour immersi nella natura, come il suggestivo percorso che attraversa la gola della Rienza fino alla malga Angerer.

Kronaktiv 2026: il programma outdoor dell’estate in Alto Adige

Accanto alla proposta bike, il Kronplatz Outdoor Center amplia l’offerta con Kronaktiv 2026, il programma settimanale attivo dal 1° giugno al 17 ottobre che include escursioni in montagna, arrampicate, attività per famiglie e iniziative dedicate al benessere e alla cultura locale.

Un’opportunità pensata per vivere il territorio in modo autentico e completo, con particolare attenzione anche alle famiglie: i bambini fino a 12 anni partecipano gratuitamente alle attività previste dal programma.

Inoltre, Kronaktiv è incluso nella Kronplatz Guest Pass Brunico, disponibile presso le strutture ricettive aderenti alla regione turistica di Brunico.

Turismo outdoor in crescita in Alto Adige

Il nuovo Kronplatz Outdoor Center si inserisce nel trend crescente del turismo outdoor in Alto Adige, sempre più orientato verso esperienze immersive, sostenibili e personalizzate. L’obiettivo è offrire ai visitatori non soltanto un’attività sportiva, ma un vero modo di vivere la montagna attraverso il contatto diretto con il territorio, accompagnati da guide esperte e servizi integrati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del progetto.