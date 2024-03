La battaglia per un ambiente più sano: l’appello degli attivisti a Bologna

Il grido di protesta

Nel cuore di Bologna, al cinema Modernissimo, alcuni attivisti portano avanti la loro battaglia con uno slogan chiaro: “Più verde e meno cemento”. Le voci di Nicoletta Rocca, Simonetta Frabboni e Dante Regazzi si alzano per denunciare il progetto di espansione del distretto tecnologico Tek, che rischia di trasformare la città in un’area grigia e priva di spazi verdi.

Una città in pericolo

I cittadini guardano con preoccupazione alle trasformazioni in corso: l’aumento delle costruzioni e la diminuzione di spazi verdi minacciano l’equilibrio ambientale. Secondo gli attivisti, se non si cambia rotta, le conseguenze dei cambiamenti climatici continueranno a farsi sentire in modo sempre più pesante. L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna a maggio è solo l’ultimo segnale di un ambiente che urla di essere salvato.

Il prezzo della cementificazione

I numeri parlano chiaro: sono stati abbattuti quasi ottomila alberi e trenta parchi sono stati chiusi nell’ottica di un’espansione urbanistica senza limiti. Il progetto di raddoppiare la tangenziale autostradale rappresenta per gli attivisti l’ennesima mossa verso una città sempre più grigia e cementificata. Bologna, un tempo famosa per i suoi spazi verdi e la sua bellezza naturale, rischia di trasformarsi in un deserto di cemento se non si intraprendono azioni concrete per proteggere l’ambiente.

L’appello ai decision makers

Con voce ferma e determinata, gli attivisti chiedono di essere ascoltati dall’amministrazione comunale. La richiesta è chiara: fermare la distruzione indiscriminata di aree verdi, ripensare i progetti di espansione urbana e lavorare per una città più sostenibile e vivibile. È tempo di dare voce alla natura e di proteggere il patrimonio verde che fa di Bologna una città unica.