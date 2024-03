"La Bellezza di Elettra Lamborghini in Bikini a Miami" - Occhioche.it

“Elettra Lamborghini e Afrojack: Giro in Bicicletta a Miami”

Elettra Lamborghini e Afrojack si godono un momento di relax a Miami, regalando ai loro follower un’istantanea divertente e sexy della loro giornata in bicicletta. La cantante condivide scatti panoramici dalla finestra, mostrando il suo corpo tonico e ammettendo scherzosamente di aver preso un po’ troppo sole. Durante la pedalata, il marito decide di fare uno scherzo, palpano in modo giocoso il seno prosperoso della moglie. Elettra ride allegremente e condivide la situazione ironica con i suoi fan, scrivendo in modo scanzonato: “‘Controllo airbag'”.

A Miami, Elettra Lamborghini sfoggia con orgoglio il suo fisico splendido in bikini. Dopo aver perso ben 7 kg lo scorso anno grazie a un’impeccabile routine di allenamento e una dieta attentamente bilanciata, la cantante è diventata un esempio di determinazione e disciplina. Elettra condivide regolarmente sui social la sua scelta di seguire una dieta vegana e di privilegiare cibi sani, anche se di tanto in tanto si concede qualche strappo alla regola. I risultati sono evidenti e parlano da soli, confermando il suo impegno e la sua costanza nella cura del suo corpo.