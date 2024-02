La bimba aggredita dai cani della nonna: aggiornamenti sulla sua condizione

Bimba aggredita da cani a Roma: lungo intervento al Policlinico Gemelli

La bimba aggredita insieme alla nonna da due cani a Anguillara Sabazia, vicino a Roma, ha subito un complesso intervento chirurgico al Policlinico Gemelli. L’intervento, della durata di oltre 5 ore, è stato necessario per trattare le gravi lesioni riportate alla testa, al viso e agli arti. Secondo quanto riportato da Adnkronos Salute, la bambina è attualmente in sedazione profonda e la prognosi rimane riservata. Attualmente è ricoverata nella Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico, sotto la direzione del professor Giorgio Conti.

Condizioni attuali della bimba dopo l’intervento

Dopo l’intervento al Policlinico Gemelli, la bimba aggredita dai cani sta affrontando un lungo percorso di recupero. Le lesioni riportate richiedono cure specialistiche e un costante monitoraggio da parte del team medico. La sua situazione rimane delicata e richiede attenzione costante, come confermato dai medici che la stanno assistendo. La famiglia della piccola è stata costantemente al suo fianco, supportandola in questo difficile momento.

Prognosi riservata per la bimba aggredita

Al momento, la prognosi per la bimba rimane riservata, in attesa di ulteriori sviluppi e valutazioni da parte del team medico. L’aggressione da parte dei cani ha lasciato segni profondi sia fisici che emotivi, e sarà fondamentale un supporto continuo per aiutare la bambina a superare questo trauma. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia, dimostrando solidarietà e offrendo il proprio sostegno in questo momento difficile.

