La caccia all’amore di Giorgia Soleri: tentativi e delusioni nel mondo delle celebrità

Nel mondo delle star, le relazioni sentimentali sono sempre sotto i riflettori. Giorgia Soleri, influencer e attivista molto seguita sui social, ha recentemente svelato di aver cercato di sedurre un noto cantante in voga. Si tratta di Ghali, l’artista italo-tunisino che ha conquistato il cuore del pubblico con il brano impegnato “Casa mia”. Nonostante i suoi tentativi, sembra che Giorgia Soleri non sia riuscita a catturare l’attenzione di Ghali, che, peraltro, ha una relazione consolidata con la stilista Camilla Venturini.

Ghali e la foto che ha scatenato l’equivoco

Recentemente, un’immagine pubblicata sui social ha scatenato un curioso equivoco riguardo a Giorgia Soleri. Nello scatto, Ghali appare baciare appassionatamente una donna all’interno di un’auto. Molti amici e follower dell’influencer hanno notato la somiglianza tra la donna nell’immagine e Giorgia, ma si tratta in realtà della madre dell’artista. Nonostante l’equivoco, Giorgia Soleri ha affrontato la situazione con ironia, scherzando sul fatto che se Ghali stava cercando qualcuno simile a sua madre, l’aveva trovato in lei. Il tutto si è concluso con una serie di scherzose prese in giro e con l’ex di Damiano David che ha condiviso i tentativi falliti di approccio con il cantante.