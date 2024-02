La cantante Giorgia Soleri si confessa: da tre anni cotta per Ghali, ma non ricambiata - avvisatore.it

Giorgia Soleri: la sua risposta su Instagram

Giorgia Soleri, influencer e attivista, ha recentemente affrontato su Instagram le speculazioni riguardanti la sua presunta somiglianza con la madre del rapper Ghali, noto protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. In risposta alle segnalazioni dei fan, Soleri ha condiviso sul suo profilo storie in cui ha affrontato l’argomento con ironia e sincerità. Ha dichiarato:

Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata con una donna visibilmente più grande (e bella) di me, invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata così purtroppo.

L’interesse di Giorgia per Ghali dal 2017

In seguito alle speculazioni sulla presunta somiglianza, Giorgia Soleri ha rivelato di nutrire un interesse per Ghali sin dal 2017. Attraverso screenshot di conversazioni non risposte, l’influencer ha svelato di aver tentato di avvicinarsi al rapper senza successo. Ha condiviso:

È dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo cata di striscio.

La vicenda e le reazioni sui social

La vicenda ha generato diverse reazioni sui social, con alcuni che trovano imbarazzante l’uscita di Soleri e altri che invece sognano una possibile relazione tra lei e Ghali. Alcuni utenti hanno notato che, nonostante Giorgia affermi di scrivere al rapper dal 2017, dai suoi screenshot si evince che ha iniziato a seguirlo su Instagram solo nel 2024. Questo ha portato alcuni a dubitare della sua effettiva passione per la musica di Ghali, nonostante il suo dichiarato interesse per lui.

La storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin, è giunta a una conclusione lo scorso agosto, quando un video ha rivelato il tradimento del cantante. Dopo sei anni di relazione, i due hanno preso strade diverse: mentre Soleri sembra essere ancora single, Damiano David ha trovato l’amore con l’attrice Dove Cameron. Tuttavia, il cantante ha riconosciuto l’importanza della storia con l’influencer, sottolineando che è stata determinante per la sua crescita personale e artistica.

About The Author