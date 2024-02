“La confessione di Misseri: la mia verità sull’omicidio Scazzi”

Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi, rilascia un’intervista dopo la sua scarcerazione

Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi, la 14enne uccisa nel 2010, è stato recentemente rilasciato dopo aver scontato 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. In un’intervista a ‘Quarto Grado’ su Rete Quattro, Misseri ha dichiarato di essere il vero colpevole e di sentirsi ancora prigioniero nonostante la sua libertà.

“Sono io il vero colpevole e sono fuori dal carcere”

Misseri ha parlato del suo stato d’animo dopo la sua liberazione, affermando di essere stressato a causa della pressione mediatica. Ha dichiarato: “È una cosa che non dimentico mai. Questi minuti da uomo libero non mi fanno nessun effetto. Uscire dopo sette anni non è facile, specialmente perché ci sono due innocenti in carcere e io, colpevole, invece sono fuori”. Ha inoltre sottolineato di aver sempre pregato per Sarah e Sabrina, ma soprattutto per Sarah, poiché si sente responsabile della sua morte e si è sempre sentito incompreso. Durante la sua detenzione, Misseri ha frequentato la scuola, ottenendo il diploma di terza media, ha fatto volontariato alla Caritas e ha imparato l’italiano. Ha anche espresso il suo disappunto per i falsi testimoni che hanno contribuito a complicare la sua situazione.

Il sogno di Sarah e l’appello al perdono

Misseri ha raccontato dei sogni che ha avuto di Sarah dopo la sua morte, sogni che sembravano reali e che gli hanno lasciato un senso di colpa ancora più profondo. Ha detto: “Mi rendo conto di essere un assassino, ma mai avrei potuto immaginare che una cosa del genere succedesse a me. Non volevo nemmeno vivere, mi volevo avvelenare ma poi non l’ho fatto perché se lo avessi fatto, non avrebbero più ritrovato Sarah”. Ha poi descritto vari sogni in cui Sarah gli appariva e sembrava perdonarlo. Ha rivolto un appello a Sabrina e Cosima, chiedendo loro di perdonarlo per tutto il dolore che ha causato. Ha espresso il suo rimorso per non aver fatto gli auguri di compleanno e ha ammesso di aver detto molte bugie durante il processo. Ha concluso dicendo che la sua prigionia inizia ora che è fuori dal carcere e che si vergogna di andare ovunque.

Misseri ha anche rivolto un appello alla moglie, Cosima, chiedendole di perdonarlo e sottolineando che non l’ha mai coinvolta nella vicenda. Ha espresso la sua delusione per il fatto che Cosima sembra ancora arrabbiata con lui e ha smentito le accuse secondo cui lei avrebbe soccorso Sarah con la macchina. Ha affermato che molte menzogne sono state dette su di lui e che lui stesso ha detto bugie, ma spera che un giorno possa essere perdonato.

In conclusione, Michele Misseri ha rilasciato un’intervista sincera e piena di rimorso dopo la sua scarcerazione. Ha ammesso di essere il vero colpevole della morte di Sarah e ha chiesto perdono a Sabrina, Cosima e alla famiglia per tutto il dolore che ha causato. La sua storia continua ad essere avvolta da mistero e controversie, ma Misseri spera che un giorno possa essere perdonato e trovare la pace.

