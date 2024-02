La crisi umanitaria a Gaza: Pizzaballa denuncia la grave carenza di viveri

Cardinale Pierbattista Pizzaballa: Emergenza Viveri a Gaza

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha evidenziato la grave situazione di carenza di viveri a Gaza durante un discorso tenuto nella serata presso il Duomo di Lodi. Secondo il cardinale, il principale problema attuale nella regione è la mancanza di approvvigionamenti essenziali come cibo, acqua e medicinali. Prima del conflitto, centinaia di camion trasportavano quotidianamente viveri a Gaza, mentre ora solo poche decine riescono ad accedere, accentuando la crisi umanitaria.

La mancanza di viveri diventa il problema predominante a Gaza, con gravi conseguenze per la popolazione locale.

Crisi Religiosa in Terrasanta: Parole del Cardinale Pizzaballa

Il patriarca latino di Gerusalemme ha inoltre evidenziato la profonda crisi di fiducia e l’odio diffuso che permea l’intero Paese. Secondo il cardinale, si assiste a una deumanizzazione dell’altro e a una chiusura delle comunità religiose, che ostacola il dialogo interreligioso tra cristiani, ebrei e musulmani nella regione. Questa mancanza di incontro e di fiducia reciproca rappresenta un ostacolo significativo alla ricerca di soluzioni pacifiche.

L’odio diffuso e la mancanza di dialogo interreligioso rappresentano una sfida importante per la pace in Terrasanta.

Appello alla Ricerca di Soluzioni: Pace nel Contesto Attuale

Il cardinale Pizzaballa ha sottolineato che, al momento, parlare di pace risulta poco significativo a causa della mancanza di un contesto favorevole. Invece, l’urgenza attuale è quella di contrastare la diffusione dell’odio e della violenza, specialmente attraverso un linguaggio che promuova la comprensione e l’incontro tra le diverse comunità. Il patriarca ha richiamato alla necessità di cercare coloro che desiderano la pace e mantenerli vicini, in vista di un futuro in cui la loro presenza sarà fondamentale.

L’importanza di contrastare l’odio e promuovere un dialogo costruttivo per evitare una spirale di violenza e divisione.

“Ci sono ancora tante persone, qui in Terrasanta, che vogliono la pace. Dobbiamo cercarle e tenerle vicine. Perché verrà il momento in cui avremo bisogno di loro”, ha sottolineato il cardinale Pizzaballa, ribadendo la necessità di un impegno concreto per costruire un futuro di pace e di convivenza.

Questo è quanto emerso dalle parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa durante il suo intervento a Lodi, richiamando all’importanza di contrastare l’odio e promuovere un dialogo costruttivo per evitare una spirale di violenza e divisione.

