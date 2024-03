La discrezione di Michelle Hunziker: amore lontano dai riflettori

Una fase delicata e riservata

Michelle Hunziker ha scelto di mantenere la sua storia d’amore con l’osteopata Alessandro Carollo lontana dai riflettori, come ha dichiarato in un’intervista al settimanale “Chi”. La conduttrice svizzera ha fugato le voci di crisi all’interno della coppia spiegando i motivi di questa scelta. Ha descritto come si trovi in una fase delicata della sua vita, con due bambine piccole, due matrimoni alle spalle, un nipote e un intenso impegno lavorativo. Michelle ha sottolineato l’importanza di considerare molti equilibri emotivi e delicatezze come mamma e personaggio pubblico, comportandosi sempre in maniera rispettosa verso la sua privacy e quella dei suoi cari.

La richiesta di ridurre l’esposizione mediatica

Secondo quanto riportato dal settimanale “Nuovo Tv”, la decisione di Michelle Hunziker di mantenere un basso profilo sarebbe stata influenzata da Tomaso Trussardi, suo ex marito e padre delle sue figlie più piccole. Una fonte vicina alla conduttrice ha rivelato che Tomaso Trussardi avrebbe espresso il suo fastidio nel vedere le figlie Sole e Celeste fotografate assieme a un altro uomo, in questo caso Alessandro Carollo. Si è pertanto manifestata una volontà di ridurre l’esposizione mediatica del nuovo legame da parte di Michelle Hunziker, cercando di tutelare la sfera privata della sua famiglia e il benessere delle sue figlie.