La famiglia Culkin: Una Storia di Successo e Collaborazione

I Culkin: Un Legame Forte e Duraturo con Hollywood

I Culkin sono una dinastia familiare che da circa 35 anni fa parte della scena hollywoodiana. Tutto ha avuto inizio quando il primogenito Macaulay è stato scelto per interpretare il protagonista di uno dei film iconici degli anni ’90, “Mamma, ho perso l’aereo” nel 1990. Da quel momento, i Culkin hanno vissuto alti e bassi nel mondo dello spettacolo, con tutti e sette i fratelli – 5 maschi e 2 femmine – che hanno seguito le orme del padre, l’attore di Broadway Kit Culkin. Purtroppo, con la tragica morte di Dakota Culkin in un incidente stradale nel 2008, la famiglia ha dovuto affrontare una perdita devastante. Nonostante i turbamenti e gli scandali, i Culkin hanno continuato a lavorare nel mondo della recitazione, con Macaulay che ha aperto la strada per i suoi fratelli.

Collaborazioni Precedenti tra i Fratelli Culkin

Prima di questa nuova avventura, i fratelli Culkin avevano già avuto l’opportunità di lavorare insieme in piccoli gruppi. Ad esempio, Macaulay e Kieran hanno recitato insieme nella serie “Mamma, ho perso l’aereo”. Rory e Quinn hanno condiviso il set con Macaulay nel film “L’innocenza del Diavolo” del 1993. Rory ha anche interpretato versioni più giovani dei suoi fratelli nei loro primi lavori, incarnando Macaulay in “Richie Rich” e Kieran in “Igby” del 2002. Christian, il più giovane dei fratelli, ha interpretato il ruolo del fratello minore di Kieran in “Una lunga pazza estate” del 1994.

L’Innovativa Idea di Kieran Culkin per una Nuova Serie

Kieran Culkin, il quarto di sette fratelli, ha trovato il modo di fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima: coinvolgere tutti e cinque i suoi fratelli maschi in un unico progetto. Grazie al suo successo con il ruolo di Roman Roy nella serie “Succession”, Kieran ha acquisito una notorietà significativa a Hollywood, mettendo i riflettori su di sé e sulla sua famiglia. Il ruolo di Roman gli ha aperto molte porte, tra cui la possibilità di far valere le sue idee per progetti futuri. È così che è nata l’idea di coinvolgere i suoi fratelli nella serie animata “Il secondo miglior ospedale della galassia” su Prime Video. La scelta di includere i fratelli Culkin nel cast è stata accolta con entusiasmo dallo showrunner Cirocco Dunlap, che ha elogiato la loro empatia, il loro senso dell’umorismo e la loro dolcezza.

La trama Spaziale di “Il secondo miglior ospedale della galassia”

“Il secondo miglior ospedale della galassia” segue le avventure di Sleech e Klak, due aliene e chirurghi intergalattici di fama mondiale, mentre affrontano minacce nello spazio, tra parassiti ansiosi, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili. Le due amiche alienigeni si trovano ad affrontare un caso straordinario che mette a rischio non solo le loro carriere, ma anche le loro vite stesse. Nonostante le difficoltà e i pericoli, Sleech e Klak decidono di combattere per ciò in cui credono, anche se a volte l’oblio sembra essere l’unica via d’uscita. La serie, composta da 8 episodi, vede la partecipazione di talentuosi doppiatori nella versione originale in inglese, tra cui i fratelli Culkin che fanno una speciale apparizione nel sesto episodio.