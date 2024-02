La famiglia di Fedez e Ferragni rompe il silenzio: intervista a Valentina e alla madre

Reazioni alla Separazione dei Ferragnez: Parla la Famiglia

Le prime reazioni alla separazione di Chiara Ferragni e Fedez arrivano direttamente dalla famiglia, con la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, e la sorella dell’influencer, Valentina Ferragni, che confermano il triste epilogo della relazione. Valentina, presente alla sfilata di Tod’s, ha evitato di commentare direttamente la situazione, limitandosi a dire: “Preferisco non parlare anche perché non riguarda me. Parlerà lei”. Nessuna parola di conforto o ottimismo, lasciando trasparire una certa freddezza.

Anche la madre di Fedez, raggiunta dai media, ha mantenuto un atteggiamento riservato: “Tutti quanti ci auguriamo che vada tutto bene. In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla”. Un silenzio che conferma la delicatezza della situazione.

Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli: Opinionisti sul Caso Ferragnez

Fabrizio Corona, noto personaggio legato al mondo dei paparazzi, ha voluto aggiungere il suo commento alla separazione dei Ferragnez, suggerendo che Fedez potrebbe intraprendere azioni legali contro Chiara per danni d’immagine legati alla vicenda del Balocco gate. Un’opinione che aggiunge ulteriore tensione a una situazione già complessa.

Anche Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo pensiero sulla rottura della celebre coppia, sostenendo che uno degli elementi scatenanti potrebbe essere stata un’intervista in cui Marco Travaglio paragonava Chiara Ferragni a Wanna Marchi. Questo confronto avrebbe scatenato la rabbia dell’influencer nei confronti del marito, contribuendo a complicare ulteriormente la situazione sentimentale. La separazione dei Ferragnez continua a tenere banco, coinvolgendo anche opinionisti esterni che cercano di analizzare e interpretare ogni dettaglio.

