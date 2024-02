La famiglia Rossetti al centro di polemiche per un gesto folle: GF, Monia e Josh sotto una pioggia di critiche

Monia La Ferrera e Josh Rossetti: Amore Giovanile

Monia La Ferrera, fresca di uscita dal Grande Fratello, ha trovato l’amore in Josh Rossetti, fratello di Greta, in una storia che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Da quando Rebecca Staffelli ha rivelato la loro frequentazione in TV, la coppia non ha esitato a rendere pubblica la loro relazione, condividendo momenti insieme e postando foto e video sui social media per coinvolgere i loro seguaci. Tuttavia, ciò che ha sorpreso di più è stato il gesto di Josh di farsi un tatuaggio per celebrare il loro amore nascente.

“Io sulla tua pelle ci passo la vita”, ha condiviso Monia, mostrando il tatuaggio che Josh si è fatto incidere dietro l’orecchio con la data in cui si sono conosciuti: il 29 gennaio, lo stesso giorno dell’eliminazione di Monia dal reality show.

Critiche e Paragoni: Il Tatuaggio di Josh per Monia

Nonostante la loro relazione sia ancora agli inizi, le critiche non sono mancate, specialmente per il gesto di Josh di farsi un tatuaggio così presto nella loro storia d’amore. Gli utenti hanno paragonato questo gesto a quello di sua sorella Greta, che si era fatta incidere una scritta sulla pelle con il suo compagno poco dopo essersi messi insieme.

Inoltre, Massimiliano Varrese, ancora all’interno della Casa, è all’oscuro della situazione e si chiede se Monia stia aspettando qualcosa da lui o meno, aggiungendo un’ulteriore complicazione a questa intricata vicenda amorosa.

La Storia d’Amore di Monia e Josh: Una Sorpresa Inattesa

Il 14 febbraio, durante una puntata del Grande Fratello, è stato rivelato che Monia aveva già trovato l’amore con Josh Rossetti, iniziando la loro relazione sin dal giorno dell’eliminazione di Monia dal programma.

Da quel 29 gennaio, i due sono diventati inseparabili, trascorrendo molto tempo insieme e partecipando a eventi pubblici come la festa a sorpresa per Fiordaliso. Nonostante le aspettative e i paragoni con la sorella di Josh, Greta, la situazione rimane avvolta nel mistero, con Varrese che attende ancora notizie da Monia.

In un gesto di amore folle, Josh ha deciso di farsi un tatuaggio per Monia, dimostrando la sua convinzione in questa relazione che ha sorpreso tutti per la sua rapidità e intensità.

