La Fiamma Olimpica ha illuminato la Cascata delle Marmore: ieri la storica discesa lungo il fiume Nera

Ultimo aggiornamento il 9 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

La Fiamma Olimpica ha fatto tappa ieri alla Cascata delle Marmore, regalando all’Umbria un momento senza precedenti nel percorso della staffetta di Milano Cortina 2026. La torcia è stata trasportata lungo le rapide del fiume Nera grazie alla collaborazione tra i tedofori ufficiali e le guide esperte di Rafting Marmore, che hanno reso possibile una discesa spettacolare e ad alto impatto scenico.

La presenza della Fiamma ha richiamato sul posto numerosi visitatori e media, trasformando la cascata in uno dei luoghi simbolo del viaggio olimpico attraverso l’Italia.

La torcia ha affrontato le rapide: spettacolo tra acqua e fuoco

La discesa della Fiamma lungo il Nera è stata il cuore dell’evento. Il contrasto tra l’acqua della cascata e il fuoco olimpico ha dato vita a un’immagine suggestiva, destinata a diventare una delle più rappresentative del Torch Relay.

Le guide di Rafting Marmore, che hanno accompagnato i tedofori durante il percorso in gommone, hanno descritto la giornata come un’esperienza “irripetibile e carica di significato”, sottolineando l’emozione di portare la torcia attraverso uno dei luoghi naturalistici più iconici d’Italia.

Una giornata che ha valorizzato il territorio umbro

L’arrivo della Fiamma alle Marmore ha rappresentato una grande occasione di visibilità per l’Umbria. L’evento ha riunito istituzioni, operatori turistici e appassionati di outdoor, mostrando ancora una volta il potenziale del territorio come destinazione per lo sport e la natura.

Il simbolo olimpico, che attraversa città e paesaggi con il suo messaggio di pace e unità, ieri ha illuminato anche il cuore verde d’Italia, rafforzando il legame tra tradizione, ambiente e sport.

La tappa umbra entra nella storia del percorso olimpico

La Fiamma Olimpica ha regalato all’Umbria una pagina memorabile: ieri la Cascata delle Marmore è diventata il teatro di un evento unico, capace di unire adrenalina, emozione e un forte messaggio simbolico. Una tappa destinata a rimanere impressa nel racconto di Milano Cortina 2026 e nel cuore di chi ha assistito all’impresa.