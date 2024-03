La forza di Carolyn Smith: la sua battaglia contro il tumore

Nel corso di una toccante intervista a “Verissimo”, Carolyn Smith, presidentessa di giuria di “Ballando con le Stelle”, ha condiviso con Silvia Toffanin la sua lotta contro il tumore al seno che la affligge da nove anni. Durante il 2023, Carolyn ha affrontato una nuova fase di difficoltà, caratterizzata da nove chemioterapie particolarmente impegnative. La donna, nonostante le mille difficoltà, si è sottoposta con coraggio a questo percorso di guarigione, conscia della necessità di combattere per la propria vita.

Le sfide quotidiane di una battagliera

Le parole di Carolyn Smith raccontano una realtà fatta di sacrifici e momenti di grande sofferenza. Ogni tre settimane, la donna si sottopone alla chemioterapia, una terapia che definisce come “uno stile di vita” necessario per contenere la malattia. Le conseguenze fisiche e psicologiche di questo percorso sono intense: le iniezioni per proteggere il midollo osseo e gli attacchi di panico rappresentano solo alcune delle sfide affrontate dalla donna. Tuttavia, nonostante tutto, Carolyn trova la forza di continuare a lavorare, consapevole che la sua attività professionale è parte integrante della sua esistenza.

Il sostegno del marito e la consapevolezza del tempo

A fianco di Carolyn da ben 40 anni c’è Tino, il suo compagno di vita. La donna ammette di aver voluto proteggere il marito, minimizzando le proprie difficoltà per evitare che anche lui cadesse nel panico. La consapevolezza della fugacità del tempo e della necessità di viverlo appieno emerge nelle parole di Carolyn, che invita a non sprecare nemmeno un istante. La battaglia contro il tumore ha reso la donna ancora più determinata a valorizzare ogni momento, a perseguire i propri obiettivi e a essere d’aiuto agli altri, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza a chiunque incroci il suo cammino.