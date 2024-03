La frenesia delle serie tv e le novità dalla Germania di Netflix

Nuove stagioni e film in arrivo su Netflix

Iniziamo con un’immersione nel mondo delle serie tv con le anticipazioni provenienti dalla Germania che riguardano Netflix. Tra le novità più attese, il ritorno di Kleo e L’Imperatrice per una seconda stagione e di Come Vendere Droga Online per la quarta. Oltre a queste, sono stati annunciati diversi film, documentari e reality, con l’arrivo imminente ad aprile di Crooks, che promette di conquistare il pubblico con emozionanti scenari e storie avvincenti.

Power: Origins, il prequel che fa parlare

Il mondo delle serie tv si arricchisce di nuove sfumature con il prequel di Power, intitolato Origins. Una mossa strategica da parte del CEO di Starz, Jeff Hirsh, che ha sottolineato come sia più conveniente investire in spinoff piuttosto che protrarre le serie oltre la quarta stagione, evitando richieste economiche sempre più consistenti da parte degli attori. Origins si unirà a Ghost, Raising Kanan e Force, in una narrazione che esplorerà le origini di Ghost e Tommy, suscitando curiosità e attesa tra gli appassionati. Non è da escludere la possibilità di un futuro spinoff ambientato a Londra, che potrebbe regalare ancora più spunti e intrighi.

Laid: quando la commedia diventa intrigante

Zosia Mamet, Michael Angaro *e Tommy Martinez si uniscono al cast di Laid, la comedy presente su Peacock, scritta da Nahnatchka Khan e Sally Bradford McKenna. Ispirata a una serie australiana, la trama ruota attorno a una donna che scopre che i suoi ex stanno morendo in circostanze bizzarre, costringendola a confrontarsi con il passato in maniera insolita e divertente. Un mix di comicità e mistero che promette di coinvolgere il pubblico in maniera unica e stravagante.

Firebug: il nuovo thriller da non perdere

Jurnee Smollett *sarà la protagonista di Firebug, una serie di Apple che si ispira vagamente agli eventi legati al piromane della California John Leonard Orr. Creata da Dennis Lehane e con Taron Egerton nel ruolo del protagonista, la serie segue le vicende di un investigatore alle prese con due piromani seriali, mentre Smollett interpreta il ruolo di Michelle, una detective determinata e in ascesa. Un mix di mistero, suspense e azione che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.