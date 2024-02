“La gaffe di Biden: Al Sisi presidente del Messico e la memoria”

Joe Biden respinge le critiche sulla sua memoria

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha risposto alle critiche sulla sua memoria durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. In particolare, ha respinto la descrizione di essere un “anziano con poca memoria” fatta dal procuratore speciale Robert Hur, che ha indagato sui documenti top secret trovati in un ufficio e in una casa del presidente. Biden ha affermato: “La mia memoria è buona. Se ci sono stati errori in passato, era perché ero nel bel mezzo di una crisi internazionale”.

Biden confonde i leader internazionali

Durante la conferenza stampa, Biden ha commesso un errore, scambiando il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, per il presidente del Messico. In risposta a una domanda sugli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza, Biden ha affermato: “Penso, come sapete, che inizialmente il presidente del Messico al-Sisi non voleva aprire il valico (di Rafah, ndr) per permettere l’ingresso di materiale umanitario”. Successivamente, ha corretto l’errore, ma non è la prima volta che confonde i leader internazionali. In un’altra occasione, ha confuso il presidente francese Emmanuel Macron con l’ex presidente francese François Mitterand.

Biden difende la sua memoria e le sue azioni come presidente

Biden ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sua memoria, affermando: “La mia memoria sta bene. Guardate quello che ho fatto da quando sono diventato presidente. Nessuno di voi pensava che riuscissi a fare ciò che ho fatto”. Ha anche respinto le critiche di Hur, affermando di essere un uomo anziano con buone intenzioni e di sapere cosa sta facendo. Ha concluso dicendo di essere lieto che Hur abbia concluso che non ci sono accuse da muovere contro di lui in questo contesto.

In conclusione, Biden ha difeso la sua memoria e le sue azioni come presidente, respingendo le critiche sulla sua età e sulla sua capacità di svolgere il suo ruolo. Ha sottolineato di essere un uomo anziano con buone intenzioni e di essere consapevole delle sue azioni.

