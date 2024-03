La gaffe imbarazzante del Tg2: il commento inaspettato di Piergiorgio Giacovazzo

Una serata speciale a ‘Viva Rai2!’

La serata del 19 Marzo all’edizione delle 13 del Tg2 è stata contraddistinta da un evento che passerà alla storia per una terribile gaffe. Il conduttore Piergiorgio Giacovazzo, quasi alla fine del telegiornale, ha introdotto un video del duetto proposto a “Viva Rai2!” dalla figlia di Fiorello, Angelica, e dallo stesso showman. Il momento emozionante è stato presentato con le parole: “Sorpresa ed emozione a ‘Viva Rai2!’ dove, per la festa del papà, Fiorello ha ospitato la figlia Angelica e si è esibito con lei in una tenera versione familiare de ‘La prima cosa bella’. Vediamo e buona giornata”, prima di lanciare il servizio.

Il commento controverso di Piergiorgio Giacovazzo

Alla fine del video, anziché la consueta sigla finale del telegiornale, i telespettatori sono stati sorpresi dall’intervento inaspettato di Piergiorgio Giacovazzo. Non consapevole di essere ancora in onda e con il microfono acceso, il giornalista ha rilasciato un commento critico: “Che carini! Adesso questa c’avrà 12 trasmissioni”. Il tono tra divertito e stizzito di Giacovazzo, in merito allo spazio concesso a Fiorello sulla rete pubblica, ha lasciato attoniti molti spettatori. La clip contenente il commento è diventata virale sui social, suscitando diverse reazioni tra gli utenti.

Reazioni sui social e provvedimento disciplinare

I social media sono esplosi con la diffusione del video contenente il commento di Piergiorgio Giacovazzo. I commenti degli internauti sono stati variegati, oscillando tra l’incredulità e il sarcasmo. L’episodio ha sollevato diverse domande sulla condotta dei giornalisti in diretta televisiva e ha messo in risalto la delicatezza delle dinamiche mediatiche. L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha preso una posizione netta in merito all’accaduto, annunciando l’avvio di un provvedimento disciplinare nei confronti di Giacovazzo. La nota della Rai ha sottolineato il commento inappropriato e privo di fondamento del conduttore, evidenziando la necessità di mantenere elevati standard di professionalità e rispetto.