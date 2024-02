La ginecologa Di Pietro parla senza giudicare sui tabù sessuali dei giovani

“Mannaggia al Sesso”: Un Progetto Innovativo per Parlare ai Giovani

Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia, ha lanciato il progetto “Mannaggia al Sesso” con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in modo ironico e informativo. Lontano da giudizi e critiche, l’iniziativa punta a offrire divertimento e conoscenze utili. Secondo la dottoressa, il format “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema” si propone di avviare una discussione interattiva con gli studenti delle scuole superiori su temi cruciali come sessualità, contraccezione ormonale e cambiamenti del corpo.

“Mannaggia al sesso” vuole essere un progetto innovativo che parla ai giovani in chiave ironica. Niente giudizi e niente critiche, solo divertimento e tante nozioni da portare a casa”.

Un Tour Educativo in Tre Tappe per Coinvolgere i Giovani

Il tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema” si articola in tre tappe, progettate per interagire con ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. L’approccio interattivo mira a sensibilizzare i giovani su argomenti spesso considerati tabù, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione della sessualità e della salute riproduttiva.

"Mannaggia al Sesso" si propone di aprire una discussione interattiva con le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, sui temi di sessualità, contraccezione ormonale e corpo in cambiamento.

Promuovere l’Educazione Sessuale in Modo Innovativo e Accessibile

L’iniziativa “Mannaggia al Sesso” si distingue per il suo approccio innovativo ed educativo alla promozione della salute sessuale tra i giovani. Attraverso un mix di ironia, intrattenimento e informazioni pratiche, il progetto mira a creare uno spazio aperto e inclusivo in cui i ragazzi possono esplorare tematiche intime in modo leggero ma informato.

Questo approccio non convenzionale all’educazione sessuale si propone di abbattere i tabù e promuovere una cultura della consapevolezza e del rispetto del proprio corpo e di quello degli altri, offrendo agli studenti strumenti utili per affrontare in modo responsabile e informato le sfide legate alla sessualità e alla salute riproduttiva.

